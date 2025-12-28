Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
S'han posat cintes d'advertiment per evitar que algú prengui mal
Regió7
Manresa
Un forat de grans dimensions ha obligat a tallar el camí que passa per la banda sud del parc de l'Agulla, a Manresa. El clot s’ha produït a causa de l’esfondrament de la part superior del terreny. En un primer moment, s’hi han col·locat cintes de plàstic d’advertiment per impedir que algú hi caigués i prengués mal. Es tracta d’un camí molt concorregut per persones que passegen, corren o hi circulen en bicicleta cap a diferents punts de l’Anella Verda, en direcció al Serrat del Guix.
