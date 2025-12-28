Les 12 campanades adaptades als gats i els gossos de la casa
Cada vegada és més habitual que les famílies preparin dotze porcions de menjar perquè els animals rebin l'any nou simulant la tradició del raïm
MARIA FRANCÉS
Les visites a les consultes veterinàries augmenten durant les festes de Nadal perquè els animals que conviuen amb les famílies, sobretot els gats i els gossos, pateixen més intoxicacions i estrès pel soroll de les celebracions: persones que criden dins i fora de les cases, música massa alta, petards i focs artificials...
Precisament la nit de Cap d'Any és una de les ocasions en què l'excitació de la ciutadania s'incrementa, la qual cosa dispara l'ansietat dels animals domèstics. Per aquesta raó, hi ha propietaris, veterinaris i experts que proposen integrar els gats o els gossos a les tradicions i celebracions, si el seu caràcter ho permet i sense oblidar que no són persones, és clar.
Ja és habitual que el ritual dels regals, cortesia del tió o els Reis d'Orient, inclogui els gats i els gossos de la llar. "És una manera de demostrar-los que els estimem", indica la Mercè, que viu amb el seu gos, Mingus, de raça pomerània, a Barcelona. El seu company, l'Edu, explica que la seva filla, la Lia, de sis anys, serà l'encarregada d'escriure la carta als Reis en nom del Mingus.
I també serà la nena qui dipositarà al bol del Mingus les dotze llaminadures per a gossos amb què l'animal rebrà l'any 2026 a la segona residència de la família a la Cerdanya. "L'any passat ja ho vam fer. I va ser molt divertit!", apunta la Mercè. "El Mingus va acabar amb el seu menjar abans que nosaltres amb els grans de raïm", afegeix l'Edu.
El Pau i la Cris, també barcelonins i amb casa a la Seu d'Urgell, fan el mateix amb els seus gats, la Greta, siamesa, i el Simbad, tuxedo. "Ell és un golafre, en canvi, ella és més refinada. Així que ja portem dos anys en què el Simbad es menja el seu pinso i la meitat del que li correspon, a la Greta", comenta el Pau. "El veterinari dels nostres gats ens ha dit que no hi veu cap problema en aquest joc de les campanades, al contrari", conclou la Cris.
