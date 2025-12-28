Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana

Els participants en l'Aixada i la Innocentada i els presentadors de Televisió de Manresa, entre molts altres, van passar per les seves mans

Lolita Rovira, en una foto d'arxiu del 2002

Lolita Rovira, en una foto d'arxiu del 2002 / ARXIU/ANDREU OLIVÉ

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Un dels rostres populars de Manresa, el de Lolita Rovira Borràs, s'ha apagat, a l'edat de 76 anys. La coneguda maquilladora va morir ahir dissabte a la seva ciutat deixant rere seu un gran llegat humà i professional. Tenia quatre fills i el seu final ha estat de mort sobtada.

La Lolita era una maquilladora molt coneguda a la capital bagenca, ja que va treballar en nombrosos ambients, sobretot en el món de la cultura. Durant uns anys, Rovira va ser la maquilladora dels treballadors i convidats de Televisió de Manresa. De caràcter afable, va maquillar també els participants en la fira de l'Aixada, la Innocentada de Manresa i la cavalcada de Reis.

La data de la cerimònia fúnebre queda a expenses de la realització de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort.

