Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana
Els participants en l'Aixada i la Innocentada i els presentadors de Televisió de Manresa, entre molts altres, van passar per les seves mans
Un dels rostres populars de Manresa, el de Lolita Rovira Borràs, s'ha apagat, a l'edat de 76 anys. La coneguda maquilladora va morir ahir dissabte a la seva ciutat deixant rere seu un gran llegat humà i professional. Tenia quatre fills i el seu final ha estat de mort sobtada.
La Lolita era una maquilladora molt coneguda a la capital bagenca, ja que va treballar en nombrosos ambients, sobretot en el món de la cultura. Durant uns anys, Rovira va ser la maquilladora dels treballadors i convidats de Televisió de Manresa. De caràcter afable, va maquillar també els participants en la fira de l'Aixada, la Innocentada de Manresa i la cavalcada de Reis.
La data de la cerimònia fúnebre queda a expenses de la realització de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja