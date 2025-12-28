Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Quines atraccions del Campi agraden als nens i les nenes?

Deu infants i joves expressen els seus gustos sobre les propostes que es poden gaudir al Campi qui Jugui que va arrencar aquest dissabte al Palau Firal

Un grup de nens i nenes fan manualitats en un dels estands del Campi

Un grup de nens i nenes fan manualitats en un dels estands del Campi / OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Des dels més petitons fins als que ja han entrat a l'adolescència, el Campi té atraccions per a totes les edats. Una desena dels joves participants comenten les seves impressions amb Regió7.

Marcel Méndez

Marcel Méndez / OSCAR BAYONA

MARCEL MÉNDEZ

SANT JOAN DE VILATORRADA

«Ja he vingut altres anys al Campi»

Només té 8 anys, però el Marcel ja ha participat uns quants cops al Campi. Ahir plovia amb ganes i la tirolina estava fora de servei, però el Marcel esperava que pogués pujar-hi, tard o d’hora. «En tinc moltes ganes, també dels cotxes de xoc», comentava el jove bagenc.

Mats Detemple

Mats Detemple / OSCAR BAYONA

MATS DETEMPLE

ALEMANYA

«Tinc ganes de fer una mica de tot»

«Hem pujat a unes barres i hem fet equilibris», explicava el Mats, de 6 anys i nascut a Alemanya. No era el d’ahir el seu primer Campi i el gaudia com en anteriors ocasions. «Tinc ganes de fer una mica de tot», explicava després d’haver-se posat de nou les sabates.

Martí Moyano

Martí Moyano / OSCAR BAYONA

MARTÍ MOYANO

Manresa

«Vull anar al judo i al circuit d’escalèxtric»

El jove manresà de 7 anys tenia ulls per tot el que hi havia al seu abast en un Palau Firal ple d’activitats. «És el meu primer any», apuntava el Martí, que tenia la mirada posada en l’espai de judo habilitat pel club Esport7. «També vull anar al circuit d’escalèxtric», afegia.

MANRESA . CAMPI QUI JUGUI . SALO PER INFANTS . PALAU FIRAL

Leyre Miras / OSCAR BAYONA

LEYRE MIRAS

MANRESA

«He fet una postal de Nadal en un taller»

La Leyre, de 13 anys, ja «havia vingut de petita» al Campi i ahir hi tornava després d’uns anys d’estar-ne absent. «He vist el taller de postals de Nadal i n’he fet una, però no pas per ningú en concret», explicava. «M’agrada fer esport i també aniré a la parada de judo», va dir.

Duna Alonso

Duna Alonso / OSCAR BAYONA

DUNA ALONSO

MANRESA

«M’he pintat un gatet a la cara»

La Duna ha fet cinc anys però no és una debutant en el Campi. «M’he pintat un gatet» explicava tot lluïnt uns bigotis felins. «També he anat al taller de xapes i al de postals de Nadal i vull fer el de piruletes de xocolata», afegia: «i els inflables, també hi vull anar».

Gal·la Herreros

Gal·la Herreros / OSCAR BAYONA

GAL·LA HERREROS

MANRESA

«He fet tombarelles amb l’Egiba»

Les manualitats eren un dels al·licients que tenia la Gal·la, de 6 anys, per pujar al Campi. Però també tenia altres interessos més moguts: «he anat al lloc on hi ha l’Egiba i he pogut saltar i fer tombarelles sobre els matalassos». I li van pintar un dit, «però s’està esborrant».

Iria Carmona

Iria Carmona / OSCAR BAYONA

IRIA CARMONA

MANRESA

«Vull fer la tirolina, però està moll»

Tenia moltes ganes de sortir a l’exterior, la jove manresana de 6 anys. «Volia pujar a la tirolina però està moll», explicava quan la pluja continuava queient sobre la ciutat. Esperant que amaïnés, es va entretenir «als matalassos de l’Egiba», el club de gimnàstica de la ciutat.

Aniol Piepenbrink

Aniol Piepenbrink / OSCAR BAYONA

ANIOL PIEPENBRINK

Països Baixos

«La tirolina em fa cosa però m’agrada molt»

«La tirolina és la meva atracció favorita, sempre que vinc al Campi hi pujo», explicava entusiasmat el jove de 9 anys nascut als Països Baixos. «Quan estic a punt de baixar, em fa una mica de cosa, però al final sempre m’agrada molt haver-hi pujat», assegurava satisfet.

Ona Arrufat

Ona Arrufat / OSCAR BAYONA

ONA ARRUFAT

SANT JOAN DE VILATORRADA

«M’ha agradat fer gimnàstica»

«Un any vaig fer un taller de manualitats per fer polseres», recordava l’Ona, de 8 anys. Assídua al Campi, la santjoanenca reconeixia que s’ho havia pasat molt bé fent tombarelles amb l’Egiba i estava expectant perquè «la tirolina ja funciona». Emoció assegurada.

Phoebe Martínez

Phoebe Martínez / OSCAR BAYONA

PHOEBE MARTÍNEZ

SANT JOAN DE VILATORRADA

«No he provat mai de baixar amb la tirolina»

Notícies relacionades i més

Sempre hi ha una primera vegada i la Phoebe, de 8 anys, tenia l’expectativa d’estrenar-se en la divertida experiència de baixar amb una tirolina. Abans, però, «he fet unes quantes volteretes i he saltat amb el potro» a l’estand d’Egiba, molt sol·licitat en l’estrena del Campi.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents