Quines atraccions del Campi agraden als nens i les nenes?
Deu infants i joves expressen els seus gustos sobre les propostes que es poden gaudir al Campi qui Jugui que va arrencar aquest dissabte al Palau Firal
Des dels més petitons fins als que ja han entrat a l'adolescència, el Campi té atraccions per a totes les edats. Una desena dels joves participants comenten les seves impressions amb Regió7.
MARCEL MÉNDEZ
SANT JOAN DE VILATORRADA
«Ja he vingut altres anys al Campi»
Només té 8 anys, però el Marcel ja ha participat uns quants cops al Campi. Ahir plovia amb ganes i la tirolina estava fora de servei, però el Marcel esperava que pogués pujar-hi, tard o d’hora. «En tinc moltes ganes, també dels cotxes de xoc», comentava el jove bagenc.
MATS DETEMPLE
ALEMANYA
«Tinc ganes de fer una mica de tot»
«Hem pujat a unes barres i hem fet equilibris», explicava el Mats, de 6 anys i nascut a Alemanya. No era el d’ahir el seu primer Campi i el gaudia com en anteriors ocasions. «Tinc ganes de fer una mica de tot», explicava després d’haver-se posat de nou les sabates.
MARTÍ MOYANO
Manresa
«Vull anar al judo i al circuit d’escalèxtric»
El jove manresà de 7 anys tenia ulls per tot el que hi havia al seu abast en un Palau Firal ple d’activitats. «És el meu primer any», apuntava el Martí, que tenia la mirada posada en l’espai de judo habilitat pel club Esport7. «També vull anar al circuit d’escalèxtric», afegia.
LEYRE MIRAS
MANRESA
«He fet una postal de Nadal en un taller»
La Leyre, de 13 anys, ja «havia vingut de petita» al Campi i ahir hi tornava després d’uns anys d’estar-ne absent. «He vist el taller de postals de Nadal i n’he fet una, però no pas per ningú en concret», explicava. «M’agrada fer esport i també aniré a la parada de judo», va dir.
DUNA ALONSO
MANRESA
«M’he pintat un gatet a la cara»
La Duna ha fet cinc anys però no és una debutant en el Campi. «M’he pintat un gatet» explicava tot lluïnt uns bigotis felins. «També he anat al taller de xapes i al de postals de Nadal i vull fer el de piruletes de xocolata», afegia: «i els inflables, també hi vull anar».
GAL·LA HERREROS
MANRESA
«He fet tombarelles amb l’Egiba»
Les manualitats eren un dels al·licients que tenia la Gal·la, de 6 anys, per pujar al Campi. Però també tenia altres interessos més moguts: «he anat al lloc on hi ha l’Egiba i he pogut saltar i fer tombarelles sobre els matalassos». I li van pintar un dit, «però s’està esborrant».
IRIA CARMONA
MANRESA
«Vull fer la tirolina, però està moll»
Tenia moltes ganes de sortir a l’exterior, la jove manresana de 6 anys. «Volia pujar a la tirolina però està moll», explicava quan la pluja continuava queient sobre la ciutat. Esperant que amaïnés, es va entretenir «als matalassos de l’Egiba», el club de gimnàstica de la ciutat.
ANIOL PIEPENBRINK
Països Baixos
«La tirolina em fa cosa però m’agrada molt»
«La tirolina és la meva atracció favorita, sempre que vinc al Campi hi pujo», explicava entusiasmat el jove de 9 anys nascut als Països Baixos. «Quan estic a punt de baixar, em fa una mica de cosa, però al final sempre m’agrada molt haver-hi pujat», assegurava satisfet.
ONA ARRUFAT
SANT JOAN DE VILATORRADA
«M’ha agradat fer gimnàstica»
«Un any vaig fer un taller de manualitats per fer polseres», recordava l’Ona, de 8 anys. Assídua al Campi, la santjoanenca reconeixia que s’ho havia pasat molt bé fent tombarelles amb l’Egiba i estava expectant perquè «la tirolina ja funciona». Emoció assegurada.
PHOEBE MARTÍNEZ
SANT JOAN DE VILATORRADA
«No he provat mai de baixar amb la tirolina»
Sempre hi ha una primera vegada i la Phoebe, de 8 anys, tenia l’expectativa d’estrenar-se en la divertida experiència de baixar amb una tirolina. Abans, però, «he fet unes quantes volteretes i he saltat amb el potro» a l’estand d’Egiba, molt sol·licitat en l’estrena del Campi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Suspenen la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent del Bages, aquest divendres, i el Pessebre Vivent de Sant Fruitós, demà, per la pluja
- Un totxo que refreda sense electricitat: una innovació suïssa desafia l'aire condicionat