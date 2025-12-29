Desembre: El mes del Pla de Barris
ANUARI 2025: 50 milions d'euros per injectar vida als nuclis antics de Manresa, Solsona i la Seu d’Urgell
La Generalitat aportarà 30 milions per executar obres durant 4 anys mitjançant el Pla de Barris i Viles, i els altres 20 els posaran els propis municipis
El Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat va portar, el passat 19 de desembre, una loteria avançada a Manresa, Solsona i la Seu d’Urgell en forma d’injecció de gairebé 30 milions d’euros, als quals els respectius ajuntaments afegiran 20 milions per completar una inversió pública de 50 milions.
Els diners formen part dels 412 milions en 20 municipis catalans de les vuit vegueries adjudicataris de la primera convocatòria d’ajuts del Pla de Barris, del qual la Generalitat preveu obrir la segona convocatòria el primer semestre del 2026.
La intervenció
En el cas de Manresa, els diners s’invertiran al Centre Històric, integrat pel Barri Antic i parts dels barris de les Escodines i Vic-Remei. L’objectiu del programa és revitalitzar aquesta àrea per transformar-la en un barri amb un habitatge digne i de qualitat, socialment cohesionat, econòmicament pròsper i ambientalment sostenible.
Es pretén regenerar el teixit físic per assolir una habitabilitat digna i de qualitat i així revertir la degradació física del barri; contribuir a cohesionar la comunitat per combatre la fractura social, la vulnerabilitat i la percepció d’inseguretat.
Entre les principals actuacions destaca la rehabilitació dels habitatges i edificis; la urbanització de l’illa dels carrers Mel-Urgell-Cirera; el trasllat del Casal de Joves la Kampana; la mediació i atenció socioeducativa a l’espai públic; l’orientació familiar; la intervenció en el sensellarisme, i la dinamització de locals comercials buits.
El Pla de Barris de Solsona, per la seva banda, s’implementarà al Nucli Antic i el seu entorn immediat (la Plaça del Camp, el Passatge Guitart, el Pont de Solsona sobre el Riu Negre i la Plaça de les Moreres) i respon a la clara necessitat de rehabilitació urbanística, habitabilitat, i millora de l’eficiència energètica i accessibilitat.
El projecte detecta la urgència de mobilitzar els edificis, habitatges i locals en desús per donar resposta a la necessitat de llars assequibles, impulsar el comerç local i de proximitat i l’emprenedoria. Per altra banda, atendrà la necessitat d’incrementar els espais verds, garantir l’accessibilitat de l’espai públic i l’ampliació dels serveis i equipaments sociocomunitaris per a la cohesió social. La necessitat integral de regeneració del Nucli Antic vol donar resposta a reptes com l’envelliment, l’emancipació, la vulnerabilitat i la diversitat.
A la Seu d’Urgell, el projecte se centra en el centre històric de la ciutat, un espai de gran valor patrimonial, cultural i simbòlic. La missió del programa és reforçar el seu paper com a cor urbà, social i patrimonial de la ciutat. L’objectiu és garantir la preservació i posada en valor del patrimoni històric i arquitectònic, alhora que es milloren les condicions de vida de la població i es promou la convivència entre persones d’orígens i generacions diferents.
