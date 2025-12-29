Comerciants de Manresa constaten moviment a les botigues en la campanya nadalenca
Entrevistes als responsables dels establiments Saladich Joies, SG4, Farrés 39 i Neus Suàrez
El comerç del centre de Manresa es troba a la meitat de la campanya de Nadal i Reis amb una sensació general bona. Regió7 ha parlat amb quatre comerciants de la ciutat i aquest és el seu testimoni:
Joan Saladich, propietari de Saladich Joies, establiment de joies i rellotges de Manresa:
"Hem fet més vendes que el Nadal passat"
Com van les vendes?
El Nadal ha anat molt bé, hem venut rellotges Casio Hugo Boss..., anells de diamants, polseres d’home i joies de dona de plata i d’or.
Han notat un increment respecte a l’any passat?
Sí, hem fet més vendes que durant la campanya de Nadal de l’any passat. Al llarg de tot el mes de desembre hem registrat vendes importants i els dies més forts van ser el 22, el 23 i el 24. Ara ens queda la setmana de Reis, que també és molt important per a un negoci com el nostre.
El comprador confia en les joieries de proximitat?
Les joies que s’han de fer a mida es compren sobretot al comerç de confiança. Tenim una clientela fidel i guanyem clients nous cada any.
Anna González, encarregada de l'establiment SG4, botiga de moda de Manresa:
"El comerç local ofereix proximitat"
Com han anat els dies forts de Nadal?
Tot i les obres del carrer Guimerà, estem contents de la resposta de la gent. Hem venut bé roba i també calçat i complements. Ara queden uns dies de campanya nadalenca i després, rebaixes.
Les peces de vestir són més un regal o un autoregal?
Hi ha molts autoregals. Les clientes venen, s’ho emproven i ho reserven perquè els ho regalin.
Què aporta el comerç local davant d’Internet?
El comerç local ofereix proximitat. El Black Friday ens fa mal, però per Nadal i Reis la gent compra a última hora i no es vol arriscar amb els enviaments. A més, cuidem molt el packaging, un valor afegit per als nostres clients.
Núria Viñas, responsable de Farrés 39, comerç manresà de bolsos, carteres, maletes:
"El client valora el producte i el tracte"
És una bona campanya de Nadal i Reis?
És bastant similar a la de l’any passat. Abans de Reis seran dies forts de vendes i fins que no s’acabi del tot la campanya no ho tindrem comptabilitzat, però les dades són semblants.
Estan satisfets?
Sempre podria ser millor. Internet fa molt mal al petit comerç, però tot i això hi ha moviment. Nosaltres som una botiga de Manresa de tota la vida amb una clientela fixa que valora el producte, i veure’l i tocar-lo, i valora el tracte i l’assessorament.
Quins productes tenen més sortida aquest any?
Bolsos, carteres, targeters automàtics i maletes i motxilles de viatge, que en tenim molta varietat, de qualitat i de diferents preus.
David Suàrez, copropietari de la botiga Neus Suàrez, establiment de roba interior de Manresa:
"Tenim bones expectatives per Reis"
Com va la campanya?
Ens està anant bé, estem contents. Les vendes de Nadal han crescut respecte a l’any passat i ara encara falta Reis i tenim bones expectatives. Seguint la tendència dels últims anys, esperem continuar creixent en vendes.
La roba interior és un bon regal?
Sí, és un bon producte per regalar. A part de la roba interior de qualitat, que és el nostre punt fort, tenim packs i complements més assequibles que també funcionen mol bé com a regal.
Què valora el client?
Oferim un bon tracte personal i també cuidem especialment els paquets i l’embolcall dels regals perquè siguin bonics. Són detalls que la gent valora molt.
