Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Grup Pessebrístic de Manresa visita pessebres històrics a Mallorca amb mig centenar de persones

Després de cinc anys de parèntesi després de la pandèmia, aquest mes s'ha reprès amb èxit la iniciativa

Han voltat per una dotzena d'indrets, entre els quals el Palau March, on hi ha figures napolitanes del segle XVIII

Participants en la sortida a Mallorca per visitar pessebres històrics

Participants en la sortida a Mallorca per visitar pessebres històrics / Vicenç Rovira

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Després de cinc anys d'ençà de la darrera sortida a Itàlia i a Portugal per visitar pessebres del món, una iniciativa que va quedar interrompuda per la pandèmia de la covid-19, enguany, del 15 al 18 de desembre, el Grup Pessebrístic de Manresa, de la mà del seu president, Francesc Villegas, i amb el suport tècnic de Viatges Concord, ha tornat a fer una sortida per veure pessebres històrics.

Una cinquantena de persones de Manresa i de la comarca del Bages, moltes de les quals del grup Caminaires del Dimecres, van viatjar a Mallorca. La sortida de turisme, cultura i pessebres va permetre la visita a diversos pessebres històrics de convents de Mallorca (segles XV a XVIII), entre els quals els de les Caputxines i el de Jesús de l'Hospital de Palma; i els de Llucmajor, Porreres i Campos.

També es va visitar la important col·lecció de figures napolitanes del Palau March del segle XVIII; els diorames antics del Museu del Lluc recollits de convents, i diversos pessebres monumentals fets per pessebristes del Grup de Betlemistes de Mallorca com ara el de Cort a l'Ajuntament de Palma, el de l'edifici de la Misericòrdia, el del Consell de Mallorca, el de la casa de Cultura de Felanitx i el de la parròquia de Deià.

Fins al 6 de gener

El Grup Pessebrístic de Manresa és l'autor des de fa 26 anys del pessebre monumental que acull l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, que es pot visitar fins al 6 de gener.

Enguany, l'obra creada pels pessebristes combina el naixement tradicional amb maquetes de construcions que formen part del patrimoni industrial manresà, com la façana de l'Escorxador, la Fàbrica Nova, la Farinera La Favorita i quatre xemeneies (Fàbrica dels Panyos, Alcoholera Manresana, Salt i Anònima) que hi ha repartides per la capital del Bages. S'acompanya d'una vintena de diorames.

S'inaugura la 26a edició del pessebre monumental a Manresa

La façana de l'Escorxador / Arxiu/Jordi Biel

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
  2. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  3. Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
  4. Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
  5. Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
  6. La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
  7. Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
  8. La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès

La 25a edició de les curses de Sant Silvestre de Berga exhaureix el miler de places disponibles

La 25a edició de les curses de Sant Silvestre de Berga exhaureix el miler de places disponibles

Feijóo reafirma el seu compromís de no governar amb Vox i descriu 2025 com «el pitjor any del pitjor Govern»

Feijóo reafirma el seu compromís de no governar amb Vox i descriu 2025 com «el pitjor any del pitjor Govern»

Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys

Els divorcis i les apps de cites disparen els contagis pel virus del papil·loma humà entre els homes majors de 45 anys

Molina i Masella reobren la connexió Alp 2500 amb les pistes plenes després d'aplicar el protocol de seguretat per la llevantada

Molina i Masella reobren la connexió Alp 2500 amb les pistes plenes després d'aplicar el protocol de seguretat per la llevantada

El temporal deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava i s'endú les platges de l'Escala

El temporal deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava i s'endú les platges de l'Escala

Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%

Cinc dies de pluges torrencials disparen les reserves dels pantans catalans del 70% al 82%

El conflicte entre la junta i el voluntariat del refugi d’animals de l’Anoia esclata amb acusacions creuades

El conflicte entre la junta i el voluntariat del refugi d’animals de l’Anoia esclata amb acusacions creuades

El Grup Pessebrístic de Manresa visita pessebres històrics a Mallorca amb mig centenar de persones

El Grup Pessebrístic de Manresa visita pessebres històrics a Mallorca amb mig centenar de persones
Tracking Pixel Contents