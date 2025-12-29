El Grup Pessebrístic de Manresa visita pessebres històrics a Mallorca amb mig centenar de persones
Després de cinc anys de parèntesi després de la pandèmia, aquest mes s'ha reprès amb èxit la iniciativa
Han voltat per una dotzena d'indrets, entre els quals el Palau March, on hi ha figures napolitanes del segle XVIII
Després de cinc anys d'ençà de la darrera sortida a Itàlia i a Portugal per visitar pessebres del món, una iniciativa que va quedar interrompuda per la pandèmia de la covid-19, enguany, del 15 al 18 de desembre, el Grup Pessebrístic de Manresa, de la mà del seu president, Francesc Villegas, i amb el suport tècnic de Viatges Concord, ha tornat a fer una sortida per veure pessebres històrics.
Una cinquantena de persones de Manresa i de la comarca del Bages, moltes de les quals del grup Caminaires del Dimecres, van viatjar a Mallorca. La sortida de turisme, cultura i pessebres va permetre la visita a diversos pessebres històrics de convents de Mallorca (segles XV a XVIII), entre els quals els de les Caputxines i el de Jesús de l'Hospital de Palma; i els de Llucmajor, Porreres i Campos.
També es va visitar la important col·lecció de figures napolitanes del Palau March del segle XVIII; els diorames antics del Museu del Lluc recollits de convents, i diversos pessebres monumentals fets per pessebristes del Grup de Betlemistes de Mallorca com ara el de Cort a l'Ajuntament de Palma, el de l'edifici de la Misericòrdia, el del Consell de Mallorca, el de la casa de Cultura de Felanitx i el de la parròquia de Deià.
Fins al 6 de gener
El Grup Pessebrístic de Manresa és l'autor des de fa 26 anys del pessebre monumental que acull l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, que es pot visitar fins al 6 de gener.
Enguany, l'obra creada pels pessebristes combina el naixement tradicional amb maquetes de construcions que formen part del patrimoni industrial manresà, com la façana de l'Escorxador, la Fàbrica Nova, la Farinera La Favorita i quatre xemeneies (Fàbrica dels Panyos, Alcoholera Manresana, Salt i Anònima) que hi ha repartides per la capital del Bages. S'acompanya d'una vintena de diorames.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès