Les Escodines de Manresa lamenten haver quedat fora dels 25 milions del nou Pla de Barris
L'associació de veïns ha creat recentment una comissió d'urbanisme per fer seguiment de les mancances que fa anys que arrossega el barri i vetllar perquè es resolguin
Anuncia que s'ha creat una taula de diàleg integrada per veïnat, entitats, tècnics municipals i representants polítics per tractar aquest tema i que hi estaran molt al damunt
El veïnat de la part antiga del barri de les Escodines de Manresa ha creat recentment una comissió d’urbanisme dins l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines amb l’objectiu de fer seguiment de les mancances urbanístiques i de l'habitatge que fa anys que s’arrossega i de vetllar perquè les polítiques municipals de millora urbana hi donin resposta. Fonts de la comissió han lamentat que la injecció de 25 milions al Centre Històric de Manresa amb el nou Pla de Barris no arribi a les Escodines.
La comissió fa saber que el veïnat celebra que el Centre Històric rebi una inversió important a través del nou Pla de Barris, especialment en matèria de rehabilitació d’habitatges i d’acció comunitària, i considera que aquesta aposta és necessària i positiva per al conjunt de la ciutat.
Degradació urbanística i residencial
Alhora, però, lamenta que la part antiga de les Escodines continuï patint una situació de degradació urbanística i residencial, amb un parc d’habitatges envellit, edificis en mal estat i dificultats estructurals que no s’han resolt amb actuacions puntuals. Per aquest motiu, el veïnat s’ha organitzat per reclamar que les línies d’actuació que ara s’impulsen al Centre Històric puguin ser extrapolables també a les Escodines, adaptades a la realitat del barri.
En aquest sentit, la comissió d’urbanisme valora positivament la reunió mantinguda recentment amb l’Ajuntament, en què es van compartir diagnòstics i es van assumir compromisos, entre els quals la creació d’una Taula de Diàleg formada per veïnat, entitats, tècnics municipals i representants polítics, que ha de permetre fer un seguiment continuat de les necessitats del barri i de les respostes municipals.
Actualment, el veïnat resta a l’espera de la convocatòria de la taula, a la qual es va comprometre l'alcalde Marc Aloy, fa saber, i confia que es pugui activar ben aviat per començar a treballar de manera estable i transparent.
La comissió d’urbanisme de les Escodines reafirma la seva voluntat de col·laborar amb l’Ajuntament, construir complicitats i sumar aliances amb altres barris i entitats de la ciutat, però també deixa clar que farà un seguiment actiu i constant perquè les promeses es converteixin en fets i perquè les Escodines no quedin al marge de les polítiques estructurals de millora urbana i residencial.
