Les pluges i un rec de la Séquia, causes del gran forat darrere l'Agulla
La Junta de la Séquia portarà a terme una actuació permanent per impedir que es repeteixi
Les darreres pluges i del pas d'un rec de la Séquia són les causes més probables de l'enorme forat, dos metres de diàmetre i de fondària, que ha obligat a tallar el camí que passa per la banda sud del parc de l'Agulla.
L'espai on s'ha produït l'esvoranc és responsabilitat de la Junta de la Séquia, que apunta a l'acumulació d'aigua com a factor determinant perquè cedís el terreny.
S'obrirà de nou el pas
De moment es taparà el forat i s'obrirà de nou el pas. I durant el mes de gener es portarà a terme una actuació permanent per impedir que es repeteixi un fet com aquest.
El camí és molt concorregut per persones que passegen, corren o van en bicicleta cap a punts de l'Anella Verda en direcció al Serrat del Guix.
En un primer moment s'han posat tot de cintes de plàstic d'avís de la Policia Local per impedir que algú pugui caure i fer-se mal.
El gran clot afecta un recorregut molt utilitzat. Després dels primers moments també van posar tanques per reforçar la senyalització.
