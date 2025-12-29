Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les vendes de Nadal a Manresa superen les obres del carrer Guimerà

Tot i la reforma urbana al centre de la ciutat i els dies de pluja, els comerços constaten moviment i una bona evolució de vendes similar a la de l'any passat

Les joguines són un productes estrella d'aquestes festes

Anna Costa

Manresa

El comerç del centre de Manresa es troba a la meitat de la campanya de Nadal i Reis amb una sensació general bona. Tot i les obres al carrer Guimerà i alguns dies de pluja, els comerciants constaten moviment als establiments i confien que els dies previs a Reis acabin de marcar el ritme d’una campanya que, de moment, s’assembla molt a la de l’any passat.

Segons Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i responsable de la llibreria Llibres Parcir, la sensació és de consolidació: «No pugem, però tampoc veiem una davallada». Tot i que la pluja ha dificultat algunes propostes de dinamització comercial a la plaça Sant Domènec, no ha frenat del tot les compres: «La gent no ha sortit a participar de les activitats, però sí a comprar», explica Daura. Dissabte, tot i que plovia, hi va haver afluència de clients, tant a la seva llibreria (Llibres Parcir) com a botigues de joguines, de moda, complements, electrodomèstics i joieries.

L'establiment Saladich Joies

Les joguines són el producte estrella. Anna Farrés, gerent de Joguiba, valora positivament l’evolució de les vendes i destaca que hi ha un bon equilibri entre la botiga física i l’online. «L’afluència a les botigues és alta perquè a la gent li agrada veure els productes i comparar», argumenta. Entre els articles més venuts hi ha el Lego, joguines interactives com un panda de peluix animat o un dinosaure que surt d’un ou, i els jocs de taula, que continuen sent un clàssic per jugar en família. Clientes com la Judit i la Marta, de Sant Vicenç de Castellet, compraven dissabte joguines per a una nena d’un any i coincidien que, tot i la força d’Amazon, sempre que poden aposten pel comerç de proximitat.

Clients en una de les botigues Joguiba de Manresa, dissabte

Des de la UBIC, Antoni Daura té clar que el comerç electrònic s’ha consolidat, però que no ha desplaçat la compra presencial: «Quan es necessita segons què, molta gent compra per Internet, però el comerç físic continua sent potent». També comenta que el creixement demogràfic de Manresa no sempre es tradueix en més consum local, ja que una part de la nova població no compra en determinats establiments.

Pel que fa a l’estat del teixit comercial, Daura defensa que el centre de Manresa manté una oferta variada i un nivell d’ocupació elevat, especialment al carrer Guimerà, al passeig Pere III i a part de la carretera de Vic i de Cardona. «És un centre potent, amb presència de marques importants, i ho serà més encara quan s’acabin les obres del carrer Guimerà», assegura, tot i reconèixer que el nucli antic necessita una revitalització.

Una clienta mirant una jaqueta a la botiga de moda SG4

Les botigues de moda, calçat i llenceria del centre de la ciutat fan un balanç provisional positiu de la campanya de Nadal, tot i les obres que afecten el centre. Destaquen una bona resposta de la clientela i posen en valor els elements diferencials del comerç local, com la proximitat, l’assessorament personalitzat i un packaging bonic, especialment apreciat durant les festes nadalenques.

Botiga de llenceria i roba interior Neus Suàrez

Altres sectors com la joieria, els complements i els articles de viatge també registren bones sensacions a mitja campanya. En alguns casos, les vendes se situen per sobre de les de l’any passat, amb dies especialment forts abans de Nadal i bones expectatives per Reis, mentre que en altres establiments la campanya és similar a la de l’any anterior.

En el sector dels electrodomèstics, els petits aparells són el regal més habitual durant aquestes festes, així com les balises V-16 obligatòries a partir de l’1 de gener per senyalitzar avaries i accidents a la carretera.

Un client s'interessa per petits electrodomèstics a Milar

Entre els comerciants, hi ha veus crítiques que reclamen més mesures per incentivar el comerç i evitar la fuga de clients cap a altres zones. Alguns apunten a la zona blava com un dels problemes i proposen franges de gratuïtat els dissabtes. Davant d’això, Daura respon que «no hi ha una solució màgica» i recorda que «a tots els centres de ciutats com Manresa es paga per aparcar». També fa referència «al preu assequible del pàrquing de la plaça de la Reforma», que considera cèntric pel seu accés ràpid al carrer del Born.

Compres tardanes

El calendari comercial de les festes nadalenques preveu l'obertura diumenge que ve, 4 de gener. Moltes botigues de Manresa alçaran la persiana, conscients que una part important de les compres es concentren a última hora.

