Mor Carme Solervicens, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens

Solervicens ha traspassat als 85 anys i el funeral se celebrarà aquest dimecres a les 11 a Mémora

Imatge d'arxiu de Carme Solervicens / ARXIU PARTICULAR

Jordi Morros

Manresa

Carme Solervicens López, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens, ha mort aquest dilluns als 85 anys. El funeral se celebrarà aquest dimecres a les 11 del matí a l'oratori de Mémora. La vetlla quedarà instal·lada a partir de 2/4 de 5 de la tarda d'aquest dimarts. Col·laboradora activa del Casal de l’Església de Manresa, havia escrit articles a Regió7 que reflexionaven sobre episodis de l’evangeli. Ha mort a l’Hospital de Sant Andreu de Manresa on va ingressar fa uns dies per problemes de salut.

Solervicens va estudiar magisteri, i posteriorment teologia. Va fer classes de religió a l’escola Puigberenguer i també al Pare Algué de Manresa. Manresana de tota la vida, era mare de tres fills, Xavier, David i Marc, i àvia de cinc nets.

Era una habitual de les xerrades i conferències que es feien a la Plana de l’Om, on sovint se la podia veure amb una llibreta a la mà per prendre notes perquè una de les seves obsessions era conèixer i aprendre, explica la família. També era una enamorada de la natura. Va passar bona part de la seva infantesa a la masia Can Freixa, a Horta d’Avinyó.

Va conèixer Juli Sanclimens ballant sardanes. Sanclimens va impulsar la recuperació de la cultura tradicional i popular catalana en ple franquisme. A més a més d’estar vinculat a diverses entitats socials i esportives, va presidir l’Orfeó Manresà (1967-1971) i l’Agrupació Cultural del Bages (1980-1984). Membre del comitè executiu nacional de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser alcalde de Manresa entre el 1997 i el 1995, càrrec que va compaginar amb el de primer president del Consell Comarcal del Bages. També va ser diputat al Parlament de Catalunya durant tres legislatures i va presidir l’Associació Catalana de Municipis. Sanclimens va morir el juny del 2020 als 84 anys.

Solervicens el va acompanyar durant tota aquesta trajectòria, i també en una de les seves aficions: visitar i documentar tots els pobles de Catalunya.

