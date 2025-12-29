El Servei d’Ajuda a Domicili Municipal de Manresa porta escalfor a les llars dels usuaris
Amb el suport de l’Ajuntament, la Fundació Sant Andreu Salut, que gestiona el SAD, ha instal·lat sistemes de calefacció per a persones grans amb dependència o manca de capacitat econòmica
Regió7
Diverses llars de Manresa on viuen persones ateses pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de titularitat municipal i gestionat per la Fundació Sant Andreu Salut compten, des de fa poques setmanes, amb nous aparells de calefacció elèctrica que han permès transformar completament les condicions ambientals dins dels domicilis. Aquestes actuacions han estat especialment importants en habitatges on la manca de sistemes de calefacció o la presència d’instal·lacions precàries posaven en risc la salut i el confort de persones grans amb dependència o manca de capacitat econòmica.
Finançament íntegre
L’actuació ha estat possible gràcies a l’impuls i finançament directe de l’Ajuntament de Manresa, que, conscient de les dificultats que viuen algunes llars del municipi, ha assumit íntegrament la despesa dels aparells. Es tracta d’una mostra clara del compromís ferm del consistori amb les persones més vulnerables, especialment en moments de baixes temperatures, quan les condicions de l’habitatge poden tenir un impacte directe en la salut física i emocional de les persones ateses.
D’altra banda, ha estat l’equip del SAD de la fundació qui, gràcies al contacte diari i proper amb els usuaris, ha detectat els casos on hi havia una necessitat urgent d’intervenció, ha canalitzat les demandes i ha coordinat tot el procés de compra, repartiment i posada en funcionament dels aparells a cada domicili.
Garantir una vida digna
Aquest projecte demostra que el SAD va molt més enllà de les tasques habituals d’atenció personal. És un servei que s’implica activament en la millora de les condicions de vida, que escolta, que identifica situacions de vulnerabilitat que sovint passen desapercebudes, i que cerca solucions reals i concretes per garantir una vida digna a les persones ateses.
Amb aquest gest, Ajuntament i la Fundació Sant Andreu Salut refermen el seu compromís compartit amb la dignitat, la salut i el benestar de les persones grans i/o en situació de dependència, demostrant que la cura de les persones és una responsabilitat col·lectiva, que requereix acció, sensibilitat i coordinació entre serveis i institucions.
