Triomfa la renovada Plaça de Nadal de Manresa, que s’ampliarà de cara a l’any que ve
Enguany, l’Ajuntament ha apostat per un model que ha posat els infants al centre i que, alhora, ha esdevingut un atractiu que dinamitza el comerç
Per a aquestes festes, Sant Domènec s’ha convertit en una autèntica ‘Plaça de Nadal’ on regna la fantasia. Un tobogan de 28 metres de llargada, els cavallets i, per descomptat, la caseta de la ja estimada Fada Belluerna són les seves grans estrelles. Amb el model d’enguany, com explica la regidora de Cultura, Llengua i Comerç, Tània Infante, s’ha volgut posar els nens i nenes al centre, alhora que s’ha procurat que l’espai esdevingui un atractiu capaç de dinamitzar també el comerç de la zona. I tot i que continuarà obert durant aquest gener, les bones sensacions apunten que de cara a l’any que ve no només es mantindrà la proposta, sinó que també s’ampliarà i potenciarà.
Tret dels dies en què el temps no ha acompanyat, la plaça Sant Domènec ha esdevingut l’epicentre de la felicitat i la il·lusió a Manresa. Dia rere dia, el recinte s’ha omplert de famílies que no han dubtat a deixar-se embriagar per l’esperit nadalenc i han aprofitat per explorar el recinte fins a l’últim detall.
El primer Nadal de la Fada Belluerna a la ciutat ha estat, sens dubte, el plat fort d’aquest any. Des de la seva arribada el dia de l’encesa de llums, cada tarda dels divendres, dissabtes i diumenges de l’1 al 24 de desembre, prop de 150 infants s’han aplegat a la plaça per ajudar-la a encendre tots els llums de la seva caseta, a tall de calendari d’advent. «Ha tingut molt bona rebuda, fins i tot el 24 de desembre, un dia en què tothom està preparant el sopar, la plaça es va omplir», com destaca Isabel Sánchez, regidora d’Infància i Joventut.
Dues de les altres novetats han estat el tobogan gegant, del qual els infants poden baixar-hi lliscant sobre uns dònuts inflables, i els cavallets. De fet, molts dies s’hi han generat llargues cues de nens i nenes que hi volien pujar, un clar indicatiu que la proposta ha estat encertada, sobretot pels més petits. A banda, complint amb la idea de posar-los al centre, també s’hi han organitzat diversos tallers de manualitats, que també han reunit un bon nombre d’assistents.
9.000 baixades pel tobogan
El gran tobogan que s’ha col·locat a Sant Domènec aquestes festes ha estat un dels grans atractius pels més petits. I tant és així, que durant aquest desembre els infants hi han fet unes 9.000 baixades. Aquesta xifra ha estat molt ben valorada per part del consistori i, com assenyalen les regidores Tània Infante i Isabel Sánchez, és una prova de la bona rebuda que ha tingut la proposta. De la mateixa manera, manifesten que la participació en el calendari d’advent de la fada Belluerna i als diferents tallers també ha estat molt bona. Així, l’Ajuntament de Manresa ha aconseguit superar el sotrac de l’any passat, quan la proposta que havia de substituir l’antiga pista de gel no va crear la sensació que s’esperava i no va acabar convencent del tot.
En aquesta bona acollida, l’ambientació de l’espai també hi han tingut a veure. El recinte està decorat amb tota mena de motius nadalencs i relacionats amb les fades, en referència a la Belluerna. I no només això, sinó que els dos quioscs que hi ha, i que han acollit diferents parades d’artesania, també han estat guarnits amb intenció: un, com una caseta de xocolata, i l’altre, com una de la tardor.
Donar continuïtat al model
«Fins ara, l’activitat que es produïa a Sant Domènec estava molt vinculada al comerç, amb la intenció de dinamitzar-lo. Però aquest any, vam optar per posar els infants al centre, ja que són unes dates molt especials per a ells. D’aquí la introducció de la fada i les atraccions», com expliquen les dues regidores.
De cara a l’any vinent, es preveu mantenir aquest model i, fins i tot, ampliar-lo. Com ja va publicar aquest diari, una de les opcions que es contempla és que el recinte destinat a la ‘Plaça de Nadal’ s’allargui també pel carrer Guimerà, ja que l’hivern que ve ja s’hauran enllestit les obres que s’hi estan duent a terme.
