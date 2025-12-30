La comunitat de Sant Egidi organitza una concentració per la pau aquest dijous a Manresa
Se celebrarà el primer dia de l'any a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om
REGIÓ7
Aquest dijous 1 de gener, la comunitat de Sant Egidi a Manresa organitza una concentració per la pau. Se celebrarà a les 6 de la tarda a la Plana de l’Om coincidint amb la 59a Jornada Mundial de la Pau.
La comunitat de Sant Egidi ha convocat concentracions arreu del món per difondre el missatge del Papa Lleó: «Que la pau sigui amb tots vosaltres: Cap a una pau desarmada i desarmant». D’aquesta forma es convida tothom a començar el nou any recordant que a tot el món, al nord i al sud, esperen la fi de la guerra i el terrorisme. «Des del dolorós conflicte a Ucraïna, fins a aquells que a Veneçuela i Nigèria han marcat les darreres setmanes d'aquest any».
La comunitat de Sant Egidi recorda que avui al món encara hi ha més d’una cinquantena de conflictes oberts: la guerra a Ucraïna, la feble treva a Gaza amb la inestabilitat a Orient Mitjà, al Nord de Moçambic, al Sud Sudan, el nord de Nigèria, les víctimes de les “maras” i del narcotràfic a Amèrica Llatina en són alguns exemples. També hi ha molts episodis de violència que rebroten en molts llocs del planeta, com és la violència contra les dones.
Per demanar la pau, milers de cristians, creients d’altres religions, homes i dones de bona voluntat, es reuniran arreu del món per dir que la guerra i la violència no són un destí inevitable, i que la pau sempre és possible. En paraules del Papa Lleó, «fins i tot en els llocs on només queden runes i on la desesperació sembla inevitable, avui trobem els qui no han oblidat la pau». La pau és possible, però “si la pau no és una realitat experimentada, per a custodiar i cultivar, l’agressivitat es difon en la vida domèstica i en la vida pública”.
S’han adherit a la convocatòria organitzacions com Justícia i Pau – Fundipau - Delegació Apostolat Social i Caritativa - Càritas Diocesana de Barcelona - Unió de Religiosos de Catalunya - Moviment dels Focolars - Mans Unides Barcelona - Institut Emmanuel Mounier Catalunya - Fundació Migra Studium – Consell Evangèlic de Catalunya - Fundació Joan Maragall, entre d'altres.
