A judici un home que va entrar al pis de la seva exparella per robar-li 100 euros a Manresa
La Fiscalia li demana una condemna d'un any i quatre mesos de presó pel delicte de violació de domicili i una multa d'un mes i mig amb una quota diària de deu euros pel delicte de furt
La Fiscalia Provincial de Barcelona jutjarà un estranger resident a Manresa que va entrar al domicili de la seva exparella per robar-li 100 euros. Els fets van tenir lloc el novembre de 2023, dos mesos després que la seva relació sentimental acabés. Per accedir a l'immoble, l'acusat, que llavors tenia uns 40 anys, va mentir el propietari del pis amb una excusa i ell li va acabar obrint la porta. Pels delictes de violació de domicili i de furt se li proposa una condemna d'un any i quatre mesos de presó o bé la seva expulsió del país, ja que es va esbrinar que hi residia de forma irregular.
Mentre estaven junts, la parella vivia en aquest mateix immoble, però quan es va trencar la relació s'hi va acabar quedant la dona. Així, aprofitant que coneixia el propietari, va aconseguir mentir-lo perquè li obrís la porta d'entrada i un cop dins va afluixar els cargols que sostenien un cadenat col·locat a la porta de la seva habitació i hi va acabar entrant. Després de buscar i rebuscar, entre les seves pertinences hi va acabar trobant 100 euros en efectiu, que es va acabar enduent i mai ha arribat a retornar a l'exparella.
Per aquests fets, se l'acusa d'uns delictes de violació de domicili i de furt. Pel primer, el Fiscal li proposa un any i quatre mesos de presó, així com una ordre d'allunyament cap a l'exparella durant els pròxims cinc anys a la finalització de la condemna o bé la seva substitució per l'expulsió del país i la prohibició de tornar-hi durant cinc anys. A banda, com a responsabilitat civil, se li preveu que indemnitzi la dona retornant-li els 100 euros que li va sostreure.
Aquest cas va ser instruït inicialment pel Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimecres, 7 de gener de 2026, a l'Audiència Provincial de Barcelona.
