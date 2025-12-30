A l'àmbit sanitari de Manresa 200 persones han rebut una pionera atenció integrada social i sanitària
Al conjunt del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès es desenvolupen dos projectes d’atenció domiciliària coordinada
REGIÓ7
A l'àmbit sanitari de Manresa 200 persones han rebut una pionera atenció integrada social i sanitària.
Al conjunt del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès es desenvolupen dos projectes d’atenció domiciliària coordinada, que els departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat asseguren que estan consolidats "com a model de referència al país.
Salut afirma que el SISS Manresa (Serveis Integrats de Salut i Social) s’ha consolidat com un model estable d’atenció a persones amb fragilitat o complexitat al domicili.
Durant el 2025, el projecte ha ampliat la seva estructura fins a quatre equips territorials multidisciplinaris i ha incorporat la figura de la terapeuta ocupacional, amb l’objectiu de reforçar l’autonomia personal i l’adaptació de l’entorn domiciliari.
Al llarg de l’any, ha atès 85 persones, amb 74 casos en seguiment actiu, i ha generat un increment de 322 hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) respecte a la situació prèvia. El model incorpora tecnologia que facilita el seguiment compartit dels casos i millora la coordinació entre professionals socials i sanitaris, contribuint a una atenció més continuada, eficient i segura.
L'altre servei és el SAISSED (Sistema d’Atenció Integrada Social i Sanitària en l’Entorn Domiciliari), que dona resposta a situacions urgents o de descompensació que requereixen una activació immediata del SAD. Es tracta d’un recurs temporal i intensiu orientat a estabilitzar situacions complexes i garantir una atenció segura en moments crítics. Durant el 2025 ha atès 113 persones.
Superar la fragmentàció històrica
Aquest desplegament s’emmarca en l’estratègia d’Atenció Integrada Social i Sanitària impulsada conjuntament pels departaments de Salut i de Drets Socials i Inclusió i el món local, amb l’objectiu de superar la fragmentació històrica entre sistemes i garantir una atenció continuada, coherent i comprensible a les persones que presenten situacions de fragilitat, dependència o complexitat social i sanitària.
Es tracta d’un model pensat per donar resposta a una realitat cada vegada més present, especialment entre persones grans, amb malalties cròniques, problemes de salut mental o situacions de vulnerabilitat social.
Estructura de comitès
La governança de l’atenció integrada a la Catalunya Central s’articula a escala territorial mitjançant un Comitè Institucional, dos comitès estratègics territorials —Osona i Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès— i diversos comitès operatius vinculats als principals projectes, tant en l’àmbit domiciliari com en el residencial. Un element clau d’aquest model és la figura del RAISS (Referent d’Atenció Integrada Social i Sanitària), que facilita la coordinació entre professionals, impulsa el desplegament dels projectes i garanteix una visió compartida d’atenció centrada en la persona.
Resposta a la complexitat
L’atenció integrada en l’entorn domiciliari és una de les principals prioritats del model. Segons les dades disponibles, el 93% de la població catalana expressa la voluntat de desenvolupar el seu projecte de vida a casa el màxim temps possible, amb els suports adequats.
En aquest context, els projectes d’atenció integrada permeten donar una resposta coordinada a situacions de fragilitat o complexitat, afavorint l’autonomia personal i evitant ingressos hospitalaris o institucionalitzacions innecessàries i fomentant dispositius d’atenció domiciliària.
Un territori referent en el nou marc de país
Els projectes d’atenció integrada de la Catalunya Central són dels primers que es van desenvolupar sota el paraigua de l’Atenció Integrada Social i Sanitària i coincideixen amb un moment clau a escala de país. Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Atenció Integrada Social i Sanitària, que reconeix aquest model com a estratègic i estableix la creació de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, amb un marc legal estable per garantir la sostenibilitat i l’escalabilitat dels projectes.
En aquest context, "la Catalunya Central es posiciona com un territori referent, amb experiències consolidades, capacitat de treball conjunt i una trajectòria que la converteix en un laboratori avançat per al desplegament del nou model d’atenció integrada a Catalunya, basat en la corresponsabilitat, la proximitat i la continuïtat assistencial", afirmen.
