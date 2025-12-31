El comiat a Carme Solervicens destaca la seva intensa vida social i familiar
L’oratori de Mémora s’omple en el funeral de la vídua del qui va ser alcalde de Manresa Juli Sanclimens
L’oratori de Mémora a Manresa s’ha omplert aquest dimecres al matí per acomiadar Carme Solervicens López, vídua del qui fou alcalde de Manresa Juli Sanclimens, que ha mort aquesta setmana als 85 anys.
La cerimònia ha començat amb la música de La marxa dels Armats de Manresa i ha acabat amb els Goigs de la Llum. Entremig, Fent Camí, dels Esquirols, i Un núvol blanc de Lluís Llach. Damunt el taüt que ha presidit l’acte, una foto de Solervicens i dues roses vermelles dutes expressament del Freixe d’Horta d’Avinyó, la masia familiar on va passar la seva infantesa i que va «esdevenir el seu món propi». Es dona el cas que la seva germana, Mercè Solervicens, va morir fa cinc dies.
Una àmplia representació del món cultural, social i polític de Manresa ha estat present a l’acte. Entre ells l’actual alcalde de Manresa, Marc Aloy; l’alcalde Valentí Junyent; regidors del govern i també de l’oposició com ara Ramon Bacardit, cap de Junts.
Els fills de Carme Solervicens han intervingut en el comiat. Xavier Sanclimens per llegir un text El cant espiritual de Joan Maragall per desig exprés de la mateixa Carme Solervicens. Per la seva part David Sanclimens ha donat les gràcies als assistents. Ha tingut un record per tots els membres de la família, i ha assegurat que «ha marxat acompanyada fins al final». Ha destacat, així mateix, la seva vocació de mestra i la seva inquietud cultural. Marc Sanclimens ha evocat el dia de Nadal que va passar amb ella a l’habitació de l’hospital. «M’enduc el millor de tu», ha dit.
Una de les netes. Elisenda, ha parlat en nom dels cinc nets de la finada. Ha afirmat que tot i el seu bagatge, «molts cops ha estat a l’ombra, sense reconeixement públic». D’ella ha assegurat que era «extraordinàriament curiosa, creativa, generosa i amb una voluntat enorme d’aprendre». «Caminava de pressa i reia fort», ha recordat.
Durant la cerimònia s’ha descrit Solervicens com una dona molt coneguda, amb un caràcter fort, extravertida i implicada socialment, amb una intensa vida social i familiar. «Una dona de món, de conversa i d’opinió».
