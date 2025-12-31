EL FUTUR SERÀ AIXÍ | Queralt Vidal Sala Advocada a Suïssa
«M’he vist amb la necessitat de demostrar que em mereixia la feina»
Especialitzada en conflictes internacionals, la manresana treballa a Ginebra perquè "és una branca del dret amb pocs casos" i amb un mercat molt reduït a Catalunya
La Queralt Vidal (Manresa, 2000) va ser una de les primeres entrevistes que vaig fer en aquest diari. Des d’aleshores, l’he tingut present perquè en aquella conversa de seguida vaig veure que era una persona de les que val la pena seguir de prop. La primera vegada que vam parlar, vam posar el focus en la seva faceta com a creadora de contingut. Ara, però, ens centrem en la seva carrera professional.
Amb 25 anys, la Queralt treballa com a advocada especialitzada en conflictes internacionals en l’àmbit del comerç i les inversions, a Ginebra, Suïssa: «És una branca del dret internacional amb pocs casos, concentrats en grans capitals. A Barcelona hi ha molt poc mercat», explica Vidal. Per dedicar-s’hi, ha hagut de marxar del país. Però, com hi ha arribat fins aquí? «A la universitat vaig fer un judici fictici i em va encantar».
Des de llavors, ha passat per Sao Paulo, Washington D. C., Nova York, París i Ginebra. Tot i estar acostumada a viure lluny de casa, confessa entre riures que el primer que fa cada matí és esmorzar una torrada amb fuet. De la seva adaptació a la ciutat suïssa, on fa nou mesos que hi treballa, la Queralt assegura que «al principi és duríssim» i que ha tingut «un xoc cultural que no m’esperava». Fer amistats ha estat un repte, «he trobat a faltar l’obertura que tenim nosaltres», apunta. Malgrat que ha estat complicat, la jove posa en valor les relacions que ha forjat: «Com els vincles es construeixen molt lent, saps que les connexions són reals». Amb tot, la solitud que comporta marxar de casa no és quelcom fàcil de gestionar: «Tinc moltes amigues que s’han rendit».
El fet que a Catalunya no hi hagi feina del seu sector, és un «gran impediment». Tot i això, «constantment poso a la balança si em surt a compte perquè és molt sacrifici», de moment, però, sembla que sí: «M’hi deixo la pell perquè m’apassiona». Vidal, després d’acabar la seva formació, va fitxar per un despatx a París, però ràpidament li va arribar una oferta per treballar a Ginebra on, en venir de fora, «m’he vist amb la necessitat de demostrar que em mereixia la feina», explica. «M’he adonat que aporto un valor afegit i una llarga llista d’aptituds», afegeix.
Paral·lelament a la seva feina, la Queralt té més de 25.000 seguidors a TikTok i Instagram, un espai que «és la meva via d’escapament» i on parla sobre temes jurídics i anècdotes, entre altres: «Amb el tipus de contingut que faig, tinc legitimitat». Més enllà de desconnectar, la jove pretén «explicar històries que entretinguin i culturitzin». Malgrat que alguna vegada s’ha plantejat dedicar-se a les xarxes, té clar que «no m’aporta l’estimulació intel·lectual que m’ofereix el món jurídic».
Enamorada de Catalunya i de Manresa, Vidal es veu tornant en uns anys. El que més troba a faltar és fer vida a la seva ciutat, «que es tradueix en la gent». De fet, el primer que fa quan torna és anar a veure les àvies. Ara, però, vol continuar pujant esglaons en la seva carrera professional i aprofitar al màxim la formació que té.
Subscriu-te per seguir llegint
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
- Embolic amb les balises: Trànsit retira l'homologació de diversos models dies abans de l'entrada en vigor