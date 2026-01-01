La comunitat de Sant Egidi de Manresa convida a construir la pau a través de la solidaritat
Un centenar de persones reclamen la fi de les guerres i la violència a la Plana de l'Om
La solidaritat ajuda a vèncer diferències i desconfiances que moltes vegades són l’origen de la violència. És un dels missatges que s’ha volgut transmetre a la pregària per la pau que aquest dijous a la tarda ha reunit un centenar de persones a la Plana de l’Om de Manresa L’acte l’ha organitzat la comunitat de Sant Egidi, que arreu del món dedica cada primer dia de l’any a demanar la fi de les guerres, el terrorisme i la violència.
L’acte s’ha dut a terme en sintonia amb el missatge del papa Lleó, que ha demanat una pau «desarmada i desarmant». Els assistents duien rètols amb noms de països en conflicte.
Durant la trobada han donat el seu testimoni un nigerià, una ucraïnesa i una afganesa, països sacsejats per les guerres i la violència. Tots ells són alumnes de les classes de llengua i cultura que ofereix la comunitat de Sant Egidi, i han subratllat que la solidaritat pot ajudar a vèncer diferències i desconfiances.
S’ha posat com a exemple el dinar de Nadal que cada any organitza la comunitat de Sant Egidi. «És una taula molt gran amb gent diferent, però convivint junts», ha explicat Pere Sobrerroca. «El món hauria de ser així», va manifestar en el seu dia un dels assistents al dinar.
Pregàries com les de la Plana de l’Om s’han dut a terme a 800 punts més d’arreu del món. Al matí s’ha celebrat a Barcelona. El responsable de Sant Egidi a la capital catalana, Jaume Castro, ha assistit a la tarda a la trobada de Manresa.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia