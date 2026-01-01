Sant Andreu Salut de Manresa aposta per netejar sense productes químics
Fa una prova pilot amb aigua ozonitzada que elimina la necessitat d’utilitzar detergents o desinfectants convencionals
La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha iniciat "una transformació pionera" en el model de neteja dels seus centres residencials amb la implantació, com a prova pilot, del sistema Avatar by Ecofrog a una de les seves instal·lacions, la Residència Castellgalí. Es tracta d’una tecnologia innovadora basada en l’ús d’aigua ozonitzada, que assegura que «permet una neteja professional efectiva, segura i respectuosa amb el medi ambient».
Aquest nou sistema «elimina» la necessitat d’utilitzar detergents químics o desinfectants convencionals, i «garanteix» la desinfecció d’espais i superfícies «amb efectivitat demostrada davant virus, bacteris i fongs, com el coronavirus, E. coli, Staphylococcus aureus o el virus del papil·loma humà, segons les normatives UNE-EN 13697 i UNE-EN 14476», assegura.
Ozó generat in situ
Afirma que «amb l’ús d’ozó dissolt en aigua, generat in situ, aquest sistema representa una alternativa sostenible i eficient amb múltiples avantatges». Permet reduir del 80 al 90% l’ús de productes químics i envasos plàstics; hi ha una menor exposició del personal a substàncies irritants o tòxiques, millorant-ne el benestar i la seguretat laboral, i es produeix un estalvi econòmic derivat de la reducció en la gestió i compra de productes de neteja.
Segons la institució, els bons resultats assolits en la prova pilot obren la porta a un desplegament progressiu del sistema a la resta de centres residencials que gestiona durant l’any 2026, com a part del full de ruta cap a una gestió més ecològica i responsable dels serveis.
Amb aquesta acció, Sant Andreu Salut assegura que es posiciona com a «referent en la incorporació de solucions innovadores que milloren la qualitat de vida de les persones ateses i impulsen una transformació positiva del sector sociosanitari».
Segons Sant Andreu Salut, la iniciativa s’emmarca «en el compromís estratègic amb la sostenibilitat, la innovació i l’atenció centrada en la persona, afavorint entorns més saludables tant per a les persones residents com per als equips professionals».
