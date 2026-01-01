Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Andreu Salut de Manresa aposta per netejar sense productes químics

Fa una prova pilot amb aigua ozonitzada que elimina la necessitat d’utilitzar detergents o desinfectants convencionals

Una treballadora utilitza el nou sistema

Una treballadora utilitza el nou sistema / SAS

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha iniciat "una transformació pionera" en el model de neteja dels seus centres residencials amb la implantació, com a prova pilot, del sistema Avatar by Ecofrog a una de les seves instal·lacions, la Residència Castellgalí. Es tracta d’una tecnologia innovadora basada en l’ús d’aigua ozonitzada, que assegura que «permet una neteja professional efectiva, segura i respectuosa amb el medi ambient».

Preparant l'aigua ozonitzada

Preparant l'aigua ozonitzada / SAS

Aquest nou sistema «elimina» la necessitat d’utilitzar detergents químics o desinfectants convencionals, i «garanteix» la desinfecció d’espais i superfícies «amb efectivitat demostrada davant virus, bacteris i fongs, com el coronavirus, E. coli, Staphylococcus aureus o el virus del papil·loma humà, segons les normatives UNE-EN 13697 i UNE-EN 14476», assegura.

Ozó generat in situ

Afirma que «amb l’ús d’ozó dissolt en aigua, generat in situ, aquest sistema representa una alternativa sostenible i eficient amb múltiples avantatges». Permet reduir del 80 al 90% l’ús de productes químics i envasos plàstics; hi ha una menor exposició del personal a substàncies irritants o tòxiques, millorant-ne el benestar i la seguretat laboral, i es produeix un estalvi econòmic derivat de la reducció en la gestió i compra de productes de neteja.

Mostra efectivitat davant virus, bacteris i fongs

Mostra efectivitat davant virus, bacteris i fongs / SAS

Segons la institució, els bons resultats assolits en la prova pilot obren la porta a un desplegament progressiu del sistema a la resta de centres residencials que gestiona durant l’any 2026, com a part del full de ruta cap a una gestió més ecològica i responsable dels serveis.

Amb aquesta acció, Sant Andreu Salut assegura que es posiciona com a «referent en la incorporació de solucions innovadores que milloren la qualitat de vida de les persones ateses i impulsen una transformació positiva del sector sociosanitari».

Segons Sant Andreu Salut, la iniciativa s’emmarca «en el compromís estratègic amb la sostenibilitat, la innovació i l’atenció centrada en la persona, afavorint entorns més saludables tant per a les persones residents com per als equips professionals».

