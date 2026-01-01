Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central

Ha nascut a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a les 00.41

Sira, de Sant Fruitós, ha nascut a Sant Joan de Déu a les 00.41 minuts d'aquest 1 de gener del 2026

Sira, de Sant Fruitós, ha nascut a Sant Joan de Déu a les 00.41 minuts d'aquest 1 de gener del 2026 / ALTHAIA

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La Sira, de Sant Fruitós de Bages, és el primer nadó de l’any a les comarques centrals. Ha nascut A l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa quan passaven 41 minuts de la mitjanit: a les 00.41.

Els seus pares són la Violeta i el Joan, i és el segon fill de la família.

Ha nascut tan sols tres minuts després del primer nadó de l’any a Catalunya. Es tracta de l’Ander, que ha vingut al món quan passaven 38 minuts de la mitjanit al Consorci Sanitari del Parc Taulí de Sabadell, on viu la família.

Es dona la circumstància que l’any passat el primer nadó també va néixer al Parc Taulí de Sabadell. Farà un any que Nayeli va arribar al món just a la mitjanit. La seva mare es diu Juana i també viu a la capital del Vallès Occidental.

Un minut després de la Sira, a les 00.42, ha nascut el tercer nadó de l’any. Ha sigut a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, on viu la família de l’Alda Joana. Els seus pares són la Clodia Isabell i el Michel.

A La Seu d’Urgell, de l'àmbit de Regió7, el primer nadó d’aquest 2026 ha nascut a 2/4 de 12 del migdia d’aquest dijous a la Fundació Sant Hospital. Es tracta de l’Eiden David.

