Aportació de 60.728 euros a la Fundació Germà Tomàs Canet i a Càritas per a projectes d’integració i formació
Els acords amb què l'Ajuntament atorga les ajudes de 40.728 euros a la fundació i de 20.000 a Càritas han estat formalitzats per l’alcalde de Manresa i els directors de les dues entitats
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha signat recentment dos convenis de col·laboració amb la Fundació Germà Tomàs Canet i Càritas Diocesana de Vic-Arxiprestal de Manresa, amb l’objectiu de potenciar projectes d’integració i formació sociolaboral. Aquests acords han estat formalitzats per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Maria Prats Malras, i el director de Càritas Arxiprestal de Manresa, Joan Grau Corominas. Als actes de signatura també hi ha assistit el regidor d’Ocupació i Emprenedoria, Lluís Vidal Sixto Orozco, així com altres representants de les dues entitats.
Fundació Germà Tomàs Canet
En el marc del conveni amb la Fundació Germà Tomàs Canet, l’Ajuntament de Manresa ha concedit una subvenció de 40.728 euros destinada a col·laborar en la gestió de l’Oficina Tècnica Laboral. L’OTL és un recurs que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció i la integració sociolaboral de les persones que pateixen malalties mentals. Amb aquest servei, s’ofereix informació especialitzada a aquells usuaris de ProManresa que pateixen una malaltia mental, i alhora els usuaris de Mosaic es beneficien dels recursos ocupacionals que ofereix ProManresa, amb sessions específiques d’orientació professional, tallers de recerca de feina, treball per competències i l’ús de les noves tecnologies.
Càritas
Pel que fa al conveni amb Càritas, l’Ajuntament de Manresa ha atorgat una subvenció de 20.000 euros per finançar els projectes Activa't a l’hort i Peonatge Agrari, tal com ja va informar Regió7. Aquests projectes ofereixen una activitat ocupacional basada en els principis de l’agricultura social i estan dirigits a persones en risc d’exclusió social per motius administratius, socials o terapèutics que tenen dificultats per accedir al mercat laboral. Els participants són derivats des de la mateixa ProManresa, el Servei de Drets socials i des del programa d’acollida de Càritas. El present acord s'integra en el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i l’entitat de l'any 2023 per al finançament i el suport de les seves activitats.
Aquestes aliances amb la Fundació Germà Tomàs Canet i Càritas, fa notar l'Ajutnament, refermen el compromís amb la cohesió social a través de l’ocupació. Potenciar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables és una eina essencial per garantir els drets de les persones amb més dificultats, reduir la bretxa de l’exclusió i construir un mercat de treball local més inclusiu, remarca.
