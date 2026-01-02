Atenció als canvis de trànsit per la cavalcada de Reis a Manresa
Des de primera hora del matí es prohibirà estacionar al llarg de tot el recorregut
La visita dels Reis d’Orient dilluns vinent a Manresa causarà diverses afectacions en la mobilitat a la ciutat. La cavalcada, que enguany es enova i canvia el recorregut, s’iniciarà a 1/4 de 7 de la tarda al Pont Vell i és previst que acabi cap a les 9 del vespre a la plaça Major.
Prohibit aparcar
A partir de les 8 del matí del mateix dilluns es prohibirà l’estacionament de vehicles al llarg de tot el recorregut. No es podrà aparcar ni a zones blaves, ni a les destinades a motocicletes, mercaderies ni a les places de mobilitat reduïda. Aquesta prohibició ja s’ha començat a senyalitzar amb tanques.
Aquesta mesura s’aplicarà a:
- - Via Sant Ignasi
- - Ctra. Pont de Vilomara, tram entre la plaça Bonavista i l'avinguda Bertrand i Serra
- - Lateral dret del darrer tram del passeig Pere III i de la plaça Onze de Setembre
- - Muralla del Carme i carretera de Vic, entre Muralla i carrer Infants, i plaça Infants
Talls de carrers
Amb motiu de la formació de la cavalcada i de l'inici del recorregut al Pont Vell, a partir de les 5 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles a la carretera C-1411z entre la rotonda d’accés de la C-55 (accés sud al barri de Sant Pau), i la rotonda de Sant Marc, al passeig del Riu. L'accés i sortida de vehicles del barri de Sant Pau es farà des de la rotonda d'accés a la C-55.
A partir de 2/4 de 7 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles als carrers per on discorrerà la cavalcada, així com dels carrers d’accés a aquests vials. El tancament de trànsit i l'obertura s'anirà realitzant per trams d'acord amb el recorregut.
El servei de transport públic urbà Bus Manresa es veurà afectat en totes les seves línies, de manera que modificarà els recorreguts per a utilitzar vies alternatives. Es poden consultar a l’app i a la pàgina web manresabus.com, o bé fer la consulta al telèfon 93 875 71 50.
La parada del bus interurbà de plaça Espanya quedarà fora de servei a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Els vehicles sortiran de l’estació d’autobusos.
Tram tranquil
Com l’any passat, la cavalcada tindrà una especial atenció amb les persones amb diversitat funcional i sensorial o mobilitat reduïda. En aquest sentit, s’habilitarà un tram tranquil al carrer Infants que ja està senyalitzat amb una gran pancarta.
Es tracta d’un espai pensat per a qui necessiti un lloc calmat per seguir l’esdeveniment.
En aquest punt, es reduirà el so de la música i, com a la resta de la desfilada, no es llençaran caramels, sinó que es repartiran en mà per evitar aglomeracions.
Un cop a la plaça Major, les persones amb diversitat sensorial o funcional també hi trobaran un espai reservat, i els discursos dels Reis d'Orient seran interpretats en llengua de signes.
El recorregut
El recorregut de la cavalcada, que surt del Pont Vell, serà el següent:
- Carrer de Sant Marc
- Via de Sant Ignasi
- Avinguda Bertrand i Serra
- Carretera Pont de Vilomara
- Plaça Bonavista
- Passeig de Pere III (4t tram i plaça Onze de Setembre) pel lateral dret sentit entrada Passeig
- Passeig de Pere III (3r, 2n i 1r tram) per l'andana central del Passeig i centre de les places
- Muralla de Sant Domènec
- Muralla del Carme
- Carretera de Vic
- Carrer Infants
- Plaça Infants
- Carrer Joc de la Pilota
- Carrer Sobrerroca
- Plaça Major
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha signat un ban amb recomanacions bàsiques per a una cavalcada segura, mentre que Protecció Civil demana precaució i seguretat durant la festa. L’acte és organitzat per l’Ajuntament de Manresa i l’Agrupació Cultural del Bages.
