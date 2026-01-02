Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalÈric MontesEpisodi de fredMaternitatNecrològiquesIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Sergi Perramon afirma que d’aquesta forma es facilita «una eventual concurrència electoral»

Sergi Perramon a la presentació d'Avenç Nacionalista de Manresa

Sergi Perramon a la presentació d'Avenç Nacionalista de Manresa / Arxiu/F.G.

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Avenç Nacionalista és una plataforma civil o una marca política registrada? Doncs, la resposta és que les dues coses.

Quan el candidat del Front Nacional a les eleccions municipals del 2023 a Manresa, Sergi Perramon, va presentar públicament Avenç Nacionalista ho va fer com «la nova plataforma per transformar Manresa i recuperar l’ambició de ciutat». En aquell moment, però, Avenç Nacionalista ja estava registrat com a partit polític.

Requerit per aquest diari Perramon explica que «Avenç Nacionalista jurídicament ho vam registrar com a partit, simplement per si de cas i perquè és la fórmula més efectiva a l’hora de poder concórrer a unes eleccions».

Dit això, assegura que «la idea política i operativa és —i serà fins que arribin les eleccions— la d’una plataforma, pensada justament per sumar entitats civils, persones i sensibilitats diverses, sense funcionar com un partit clàssic».

Per tant, es tracta d’«una plataforma amb registre de partit per facilitar una eventual concurrència electoral». Caldrà veure quantes entitats i organitzacions s’afegeixen a la plataforma si es considera que anar guanyant gruix civil és el que decantaria la balança cap a una nova concurrència electoral de Perramon. O si es tracta d’un instrument que li faciliti la presència en altres fronts polítics.

Mentrestant, Perramon assegura que l’objectiu de la nova plataforma és ordenar, cohesionar i impulsar un moviment ciutadà latent: «Un moviment real, palpable, que tots intuïm, però que encara no està organitzat».

"No busco una candidatura"

Perramon també va destacar en l’acte de presentació, com a propòsit general de la plataforma, que «no busco una candidatura, busquem aliats en la causa. I la causa és clara: posar Manresa al centre. Per això, Avenç Nacionalista obre ara un període de treball compartit amb un espai de reflexió compartit: amb debats, visites i conferències, que ha de culminar en una estratègia guanyadora, però sobretot útil». I ho va repetir: «No busco una candidatura; busquem aliats en la causa. I la causa és clara: posar Manresa al centre».

Per si de cas, però, Avenç Nacionalista està registrat ja per presentar candidatura electoral.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  3. Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
  4. El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
  5. La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
  6. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  7. Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
  8. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Haruki Murakami i Han Kang tornen a les llibreries, que ja miren a Sant Jordi

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Un conductor topa contra un arbre a la C-37, a l’altura de Santa Margarida de Montbui

Cancel·lat definitivament el Pessebre Vivent de Sant Fruitós

Cancel·lat definitivament el Pessebre Vivent de Sant Fruitós

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Els Reis d'Orient arriben en ferrocarril a la Pobla de Claramunt i també visitaran la Molina

Necrològiques del 3 de gener del 2026

Necrològiques del 3 de gener del 2026

«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte

«Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra una festa de ràdio en directe, aquest dissabte

Així ha estat l'arribada del Príncep Assuan a Manresa

Així ha estat l'arribada del Príncep Assuan a Manresa
Tracking Pixel Contents