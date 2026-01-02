Avenç Nacionalista de Manresa, una plataforma ciutadana que ja és partit polític
Sergi Perramon afirma que d’aquesta forma es facilita «una eventual concurrència electoral»
Avenç Nacionalista és una plataforma civil o una marca política registrada? Doncs, la resposta és que les dues coses.
Quan el candidat del Front Nacional a les eleccions municipals del 2023 a Manresa, Sergi Perramon, va presentar públicament Avenç Nacionalista ho va fer com «la nova plataforma per transformar Manresa i recuperar l’ambició de ciutat». En aquell moment, però, Avenç Nacionalista ja estava registrat com a partit polític.
Requerit per aquest diari Perramon explica que «Avenç Nacionalista jurídicament ho vam registrar com a partit, simplement per si de cas i perquè és la fórmula més efectiva a l’hora de poder concórrer a unes eleccions».
Dit això, assegura que «la idea política i operativa és —i serà fins que arribin les eleccions— la d’una plataforma, pensada justament per sumar entitats civils, persones i sensibilitats diverses, sense funcionar com un partit clàssic».
Per tant, es tracta d’«una plataforma amb registre de partit per facilitar una eventual concurrència electoral». Caldrà veure quantes entitats i organitzacions s’afegeixen a la plataforma si es considera que anar guanyant gruix civil és el que decantaria la balança cap a una nova concurrència electoral de Perramon. O si es tracta d’un instrument que li faciliti la presència en altres fronts polítics.
Mentrestant, Perramon assegura que l’objectiu de la nova plataforma és ordenar, cohesionar i impulsar un moviment ciutadà latent: «Un moviment real, palpable, que tots intuïm, però que encara no està organitzat».
"No busco una candidatura"
Perramon també va destacar en l’acte de presentació, com a propòsit general de la plataforma, que «no busco una candidatura, busquem aliats en la causa. I la causa és clara: posar Manresa al centre. Per això, Avenç Nacionalista obre ara un període de treball compartit amb un espai de reflexió compartit: amb debats, visites i conferències, que ha de culminar en una estratègia guanyadora, però sobretot útil». I ho va repetir: «No busco una candidatura; busquem aliats en la causa. I la causa és clara: posar Manresa al centre».
Per si de cas, però, Avenç Nacionalista està registrat ja per presentar candidatura electoral.
