Ca la Buresa de Manresa presumeix amb els nous pinacles que la coronen il·luminats
Els quatre elements patrimonials van ser enderrocats durant la dictadura i s'han recuperat ara fent-ne una reproducció basada en fotografies antigues
Ca la Buresa (casa Torrents), un dels edificis més emblemàtics i amb més categoria arquitectònica de Manresa, ha recuperat aquest Nadal els pinacles que la coronen, que van ser enderrocats fa setanta anys durant la dictadura i que ara s’han reproduït gràcies a unes fotografies familiars dels anys trenta del segle passat que va trobar l’arquitecte responsable de la rehabilitació de l’edifici, Miquel Àngel Prunés, on es veien tal com eren.
Segons la recerca feta per Prunés amb l'historiador Francesc Comas, els pinacles van ser enderrocats entre el 1955 i 1959, possiblement pel contingut catalanista que els caracteritza, atès que, a banda dels ornaments i de la decoració floral, cada columna inclou quatre escuts al votant, dos de la ciutat de Manresa i dos més de Sant Jordi amb les quatre barres.
Amb les quatre columnes reconstruïdes al capdamunt de la part central de la façana, la Buresa llueix aquests dies ja sense bastides. Mentre no es porta a terme el projecte per il·luminar la façana, el que s’ha fet aquest Nadal ha estat il·luminar els pinacles des de darrere, al terrat on es troben.
Les obres per rehabilitar l'edifici passen actualment per les fases III i IV, de les quals resta pendent fer la planta baixa sense bastides, que requerirà una maquinària especial.
La cronologia de les fases
La fase I es va fer el 2014, a la part del carrer de Born fins a la torrassa; la fase II, de la torrassa fins a la part central abans de la tribuna; la fase III, després de la tribuna fins a la torrassa del carrer de Sant Tomàs; la fase IV, la part central de tot l’edifici amb tots els elements de coronació; la següent, la V, inclourà la façana del carrer de Sant Tomàs; la VI, les façanes que donen al pati interior de l’illa de cases i els terrats comunitaris, i la VII, consistirà a repassar les pintures i elements malmesos de totes les façanes executades durant els últims anys mitjançant una grua mòbil.
Prunés recorda que, en ser un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i que els 30 propietaris que hi ha no podrien assumir sols la restauració, «cada vegada hem intentat demanar una subvenció». A la fase I van rebre 20.000 euros de l’Ajuntament; a la fase II, la Generalitat els en va donar 90.000 i a la fase III, 127.604. A la fase IV, l’Ajuntament els ha donat 80.000 euros. El pressupost de la fase III són 224.576 euros i el del cos central, corresponent a la fase IV, amb els pinacles inclosos, 177.616.
