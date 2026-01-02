Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què hi fa un matalàs al parc de la basílica de la Seu de Manresa?

L'espai emblemàtic va començar l'any amb brutícia i restes de botellot

El matalàs al parc de la Seu

El matalàs al parc de la Seu / M.M.

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El parc de la Seu i l'entorn són espais emblemàtics de Manresa que formen part de la seva façana monumental conjuntament amb el Pont Vell i la Cova de Sant Ignasi. Per començar l'any, però, no lluïen el seu millor aspecte.

Davant de l'atri de la façana principal que mira a la Reforma hi havia un matalàs i bosses de plàstic. Un arbre de tronc robust amb l'enforcadura i el fullatge molt a prop de terra conforma un espai de recer, segurament ocasional, perquè la proximitat al riu garanteix que es tracta d'un punt especialment fred. Fora de l'àmbit estricte del parc, però molt a prop hi havia mig centenar de llaunes i ampolles que certificaven un botellot considerable.

Llaunes i ampolles a dojo

Llaunes i ampolles a dojo / M.M.

L'embolcall de la basílica

El parc de la Seu és un espai de 8.000 metres quadrats distribuït a partir de la forma de la basílica de Santa Maria de la Seu.

La meitat del terreny, el que volta la Seu, està pavimentat amb un nivell de pedra i un altre de formigó. Tota la resta és una catifa verda que es pot recórrer per uns caminets fets de lloses triangulars que condueixen els visitants cap a les dues balconades obertes sobre la ciutat. Una s’estén cap a la Cova de Sant Ignasi i una altra s’obre cap al niu i el Pont Vell. El mobiliari, baranes, fanals i bancs de fusta, és d'aspecte contemporani.

RRSS
