'L’Arbre dels somnis' de CaixaBank reparteix més de 100 regals a nens vulnerables del Bages
Les 25 oficines de l’entitat bancària a la comarca han fet possible el projecte
REGIÓ7
CaixaBank ha repartit més de 100 regals a nens de la comarca del Bages en risc de vulnerabilitat amb el programa 'L'Arbre dels Somnis'. En la seva vuitena edició, la iniciativa solidària ha posat el focus en els valors que comporta que cada beneficiari rebi el regal que havia demanat perquè això significa que se li ha dedicat atenció, temps i afecte per fer realitat el seu desig.
Les més de 25 oficines de l'entitat bancària a la comarca han aconseguit fer posible, un any més, ‘L’Arbre dels somnis’ al Bages. Entre el 19 de novembre i el 12 de desembre, les oficines de CaixaBank van disposar de cartes escrites per nens de fins a 12 anys d'edat que es troben en situació de risc per diferents motius. També de gent gran.
Per col·laborar amb aquesta iniciativa, el client ha hagut d’adreçar-se a una oficina de CaixaBank, on se li ha assignat una de les cartes escrites per un nen en què es detallava el regal concret que desitjava per a aquest Nadal. Un cop recollida la carta, els participants tenien fins al 12 de desembre per portar el seu regal a la seva oficina, amb un límit màxim de 50 euros.
A partir d'aquesta data, CaixaBank i una entitat social vinculada a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil de Manresa, s'han encarregat de recollir i repartir els regals, de manera que els nens han pogut veure com la seva il·lusió s’ha convertit en realitat. Més tenint en compte que per a moltes famílies aquest ha estat l'únic regal que han rebut per Nadal.
220.000 regals des del 2018
‘L’Arbre dels somnis’ és una iniciativa organitzada per CaixaBank que, en aquesta edició, ha comptat amb la col·laboració d'un total de 403 entitats socials, incloent-hi les seves delegacions, vinculades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil en totes les comunitats autònomes i a l'atenció a persones grans, així com amb el suport de 433 empreses. Les 3.500 oficines de CaixaBank de tot el país han participat en aquest programa.
L'edició del 2025 és la vuitena de 'L'Arbre dels Somnis' i s'han atès un total de 34.525 cartes de nens i nenes, cosa que implica superar un nou rècord de beneficiaris de la iniciativa. Des de la primera edició del 2018 fins ara s’ha aconseguit a complir el desig de més de 220.000 desitjos de nens en risc de pobresa i exclusió social.
CaixaBank impulsa diversos programes d’acció social i en el foment del voluntariat, com a via per donar resposta als reptes que demanda la societat. Acció Social CaixaBank promou iniciatives, activitats i campanyes solidàries, algunes en col·laboració amb la Fundació "la Caixa".
