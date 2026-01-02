Manresa acull l’exposició “Paisatges Habitacionals”
Del 8 de gener al 13, el Museu de l’Aigua convida a repensar l’habitatge col·lectiu des d’una mirada inclusiva, sostenible i projectiva
Manresa acull l’exposició “Paisatges Habitacionals”, del 8 al 13 de gener, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. La mostra convida a repensar l’habitatge col·lectiu des d’una mirada inclusiva, sostenible i projectiva.
L'exposició estableix un diàleg entre projectes catalans i referents europeus d’arquitectura social, amb l’objectiu d’abordar els reptes contemporanis de l’habitatge des d’una perspectiva intergeneracional.
Segons el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Comarques Centrals, el discurs expositiu incorpora també un clar missatge de sostenibilitat, tant en els continguts com en el muntatge, realitzat amb materials reciclables i lliures de toxicitat.
La inauguració tindrà lloc el proper dijous 8 de gener a les 19h amb una jornada oberta al públic i la participació dels arquitectes Franc Fernández, vicepresident d’AxA i professor del Departament de Projectes Arquitectònics de l’ETSAV des del 1983 i Amadeu Santacana, arquitecte i doctor per la UPC, professor lector Serra Hunter i cofundador de Nug arquitectes.
Reflexions
Durant la sessió, compartiran reflexions al voltant dels paisatges habitacionals i les tensions actuals que afronta l’habitatge col·lectiu en el context social i urbà present.
L’exposició desenvolupa els conceptes de la publicació homònima, oferint una mirada inclusiva i projectiva a l’habitatge col·lectiu. A través d’un recorregut visual i conceptual, la mostra ens apropa als miralls territorials on es reflecteixen les arquitectures locals, en diàleg amb referents europeus d’arquitectura social.
Paisatges Habitacionals està impulsada per la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, AMB·IMPSOL i l’Agrupació d’Arquitectes per l’Arquitectura (AxA). La mostra presenta projectes catalans sorgits dels concursos de l’IMPSOL, complementats amb una selecció de projectes europeus escollits per despatxos catalans de diverses generacions, fomentant així un ric intercanvi de mirades i experiències.
El comissariat va a càrrec d’Alejandra Liébana, amb l’assessorament de Franc Fernández, Andrea Caparrós i Amadeu Santacana. Els audiovisuals i el muntatge han estat realitzats per carbonneutralstudio.com.
