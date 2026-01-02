Manresa rep el príncep Assuan amb entusiasme i il·lusió
Puntual a les 5 de la tarda, el Príncep Assuan ha sortit del Casino de Manresa i a bon ritme i saludant la gent que l'acompanya i s'atura per veure'l, s'ha adreçat cap a la plaça Major on fins diumenge recollirà les cartes dels infants. L'acompanyen el so de 8 tambors i timbals i una comitiva de vuit patges.
El príncep recollirà les cartes acompanyat d'un campament reial on, els més petits, podràn submergir-se en el dia a dia de l'enviat dels Reis d'Orient. L'Assuan rebrà els infants i guardarà les seves cartes per a entregar-les als Reis d'Orient abans del gran dia. Les cartes també es podran dipositar a la Bústia Reial que s'ha situat al pati del teatre Kursaal.
