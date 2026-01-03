Una butlleta manresana de La Bonoloto guanya més de 50.000 euros en el sorteig de divendres
El premi es va vendre a l'administració situada al passeig Pere III
Un butlletí segellat a Manresa ha resultat premiat amb 50.445,00 euros en el sorteig de La Bonoloto celebrat aquest divendres, segons ha informat Loteries i Apostes de l’Estat. Concretament, l’aposta guanyadora correspon a un premi de Segona Categoria (cinc encerts més el número complementari) i ha estat validada a l’Administració de Loteries número 3 de Manresa, situada al passeig Pere III, 32.
La combinació guanyadora del sorteig ha estat formada pels números 6, 8, 33, 34, 37 i 46, amb el 47 com a número complementari i el 5 com a reintegrament. La recaptació total del sorteig ha superat els 3,2 milions d’euros.
