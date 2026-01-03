Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una butlleta manresana de La Bonoloto guanya més de 50.000 euros en el sorteig de divendres

El premi es va vendre a l'administració situada al passeig Pere III

El passeig Pere III en una imatge d'arxiu

El passeig Pere III en una imatge d'arxiu / Oscar Bayona

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un butlletí segellat a Manresa ha resultat premiat amb 50.445,00 euros en el sorteig de La Bonoloto celebrat aquest divendres, segons ha informat Loteries i Apostes de l’Estat. Concretament, l’aposta guanyadora correspon a un premi de Segona Categoria (cinc encerts més el número complementari) i ha estat validada a l’Administració de Loteries número 3 de Manresa, situada al passeig Pere III, 32.

La combinació guanyadora del sorteig ha estat formada pels números 6, 8, 33, 34, 37 i 46, amb el 47 com a número complementari i el 5 com a reintegrament. La recaptació total del sorteig ha superat els 3,2 milions d’euros.

