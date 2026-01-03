Cavalcada de Reis de Manresa 2026: horari i recorregut
La comitiva reial arribarà a 1/4 de 7 de la tarda al Pont Vell
Regió7
La visita dels Reis d’Orient d'aquest dilluns a Manresa, que enguany es renova i canvia el recorregut, s’iniciarà a 1/4 de 7 de la tarda al Pont Vell i és previst que acabi cap a les 9 del vespre a la plaça Major. El dia estarà marcat per l'avís per neu al Bages, entre altres comarques de la Catalunya central, fet que pot provocar canvis d'última hora en l'organització de l'esdeveniment.
Si el temps ho permet, com l’any passat, la cavalcada tindrà una especial atenció amb les persones amb diversitat funcional i sensorial o mobilitat reduïda. En aquest sentit, s’habilitarà un tram tranquil al carrer Infants que ja està senyalitzat amb una gran pancarta. Es tracta d’un espai pensat per a qui necessiti un lloc calmat per seguir l’esdeveniment.
En aquest punt, es reduirà el so de la música i, com a la resta de la desfilada, no es llençaran caramels, sinó que es repartiran en mà per evitar aglomeracions. Un cop a la plaça Major, les persones amb diversitat sensorial o funcional també hi trobaran un espai reservat, i els discursos dels Reis d'Orient seran interpretats en llengua de signes.
El recorregut
El recorregut de la cavalcada, que surt del Pont Vell, serà el següent:
- Carrer de Sant Marc
- Via de Sant Ignasi
- Avinguda Bertrand i Serra
- Carretera Pont de Vilomara
- Plaça Bonavista
- Passeig de Pere III (4t tram i plaça Onze de Setembre) pel lateral dret sentit entrada Passeig
- Passeig de Pere III (3r, 2n i 1r tram) per l'andana central del Passeig i centre de les places
- Muralla de Sant Domènec
- Muralla del Carme
- Carretera de Vic
- Carrer Infants
- Plaça Infants
- Carrer Joc de la Pilota
- Carrer Sobrerroca
- Plaça Major
La visita dels Reis d’Orient dilluns vinent a Manresa causarà diverses afectacions en la mobilitat a la ciutat. Revisa-les aquí.
