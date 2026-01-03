Entrevista | Tània Infante Regidora de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa
«La cavalcada serà una cosa que no s’ha vist mai a Manresa»
Quin va ser el punt d’inflexió per decidir canviar la cavalcada de dalt a baix?
D’entrada, hi va haver una renúncia de la direcció artística anterior i, a partir d’aquí, comencem a treballar per buscar-ne una de nova. Hi va haver algunes propostes i es va acabar valorant que la d’Enric Llort s’ajustava més amb allò que volíem que acabés sent la cavalcada.
Què creu que pot aportar de nou?
Quan es va escollir la proposta de l’Enric, una de les coses que vam veure molt positives és que, més enllà d’ell, que evidentment és un gran professional amb una llarga experiència, no venia amb unes persones en concret sinó que la proposta era: anirem a buscar les que necessitem en funció d’allò que volem fer. Si per fer uns arranjaments als vestits necessitem algú amb molta experiència, anirem a buscar la Dolors [Baró], que sabem perfectament que té aquesta experiència sobrada, que tots els vestuaris de l’Agrupació Cultural del Bages els fa ella i que porta tota la vida dedicant-s’hi, a més de ser talent local i que té aquest valor afegit. Al final es tracta d’un projecte amb el qual cal tenir cert vincle, te l’has d’estimar, més enllà de fer la feina.
S’ha doblat el pressupost, de 75.000 a 150.000 euros.
Quan fa dos anys es va plantejar el primer canvi, el pressupost que es contemplava de cara a fer la renovació completa és evident que necessitàvem que fos més alt i, per tant, en vam parlar i hem trobat els recursos per poder-ho fer.
Igual que ha passat amb l’enllumenat nadalenc, que ha anat augmentant, amb la cavalcada també pot passar?
Aquest any hi ha un projecte molt potent que crec que quedarà mot lluït. Aconseguirem molts dels objectius que ens estem plantejant, però, evidentment, un cop passada la cavalcada, caldrà fer-ne la valoració i veure si hi ha més necessitats i si considerem que s’ha de fer algun canvi més. Si fos així, treballarem per obtenir els recursos necessaris.
Es deixen enrere els tres reis astròlegs de les dues últimes edicions. Creu que es va fallar a l’hora de voler innovar tant?
Crec que, probablement, ens vam explicar malament perquè la cavalcada dels dos últims anys ha tingut els elements tradicionals, però la direcció artística hi va voler donar un relat afegit dels orígens d’aquesta tradició. Hi ha vegades que les coses es fan amb bona voluntat, potser no s’expliquen prou bé i donen lloc a malentesos. Veient aquestes dificultats, el que volem és una cavalcada que forma part de la tradició i, evidentment, hi haurà els elements tradicions.
En la presentació es va afirmar que la cavalcada de Manresa té tots els elements per ser la millor de les comarques centrals. Com ho veu?
Serà una cosa que no s’ha vist mai en aquesta ciutat i, per tant, espero que compleixi amb les expectatives de la ciutadania. Hi estem treballant de valent i és una proposta que il·lusiona. En totes les persones que hi participen es nota aquesta il·lusió.
