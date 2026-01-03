El director Enric Llort troba «apassionant» el repte de dirigir una cavalcada de Manresa renovada
El manresà Enric Llort, actor, director i autor de guions per a esdeveniments diversos, avança algun aspecte de la proposta que portarà aquest dilluns Melcior, Gaspar i Baltasar pels carrers de la capital del Bages
Manresa és la ciutat del Miracle de la Llum i la llum tindrà un paper central en la cavalcada de dilluns, que es torna a renovar dos anys després de l’anterior canvi, que va acabar amb la renúncia de la direcció artística d’aleshores, un fet que demostra el pes d’encertar o no un acte que any rere any esperen i reben milers de persones.
En la present edició, l’Ajuntament i l’Agrupació Cultural del Bages, responsables de la cavalcada, han triat la proposta artística presentada per Enric Llort, que defineix l’experiència com «un repte bonic» que, un cop iniciat, «estic trobant apassionant per la part de la creativitat i de la implicació de la gent que hi treballa». Destaca que «em sento afortunat de poder treballar amb tota aquesta gent».
Professionals de km 0, es va remarcar en la presentació de la cavalcada, com Roger Farré, integrant del grup Gossos, que encapçala l’equip que renova les carrosses i que, comenta Llort per il·lustrar el seu grau de compromís, «no té el llit» a la nau de Bufalvent on les fan «de miracle». I gent com Dolors Baró, encarregada de vestir les 190 persones del seguici. Baró, que torna a entomar aquesta feina després d’estar-ne apartada uns anys, apunta que «enguany hem donat prioritat a les carrosses i hem aprofitat la roba el màxim que hem pogut, amb algun retoc i personatge nou». En concret, cinc. L’Àngel també estrena vestit.
Secretisme absolut
Explica que «de cavalcades en vaig fer molts anys i va arribar un punt que només em vaig quedar amb l’Esbart» de l’Agrupació Cultural del Bages, fa vuit o deu anys. Llort la va anar a buscar i va saber-la engrescar. Si bé tot el que té a veure amb el muntatge es porta amb un secretisme absolut, Baró sí que aporta informació dels colors dels vestuaris. «Un bloc blanc, plata i cru per a l’Àngel; granatosos per al príncep Assuan», que va arribar a Manresa aquest divendres; «tons blaus per al rei blanc; marrons i ocres per al rei ros; verds i crus per al rei negre» i un punt i a part per a les carrosses dels regals, caramels i carbó.
Llort destaca que «el fil argumental és el concepte de la llum, de l’energia i de la il·lusió, representats a la cavalcada, per una banda, per l’Àngel, que és més un símbol que una figura teatralitzada i, per l’altra, per cinc personatges que fan de mestres de cerimònia i que són els custodis de la llum». I fins aquí. «Ja es veurà».
Com els darrers anys, el punt de partida tornarà a ser al Pont Vell, per on arribaran Melcior, Gaspar i Baltasar, enguany amb alguna «novetat», igual que passarà durant la cavalcada «a dins i a fora» amb els nous personatges.
Transmetre autenticitat
Impactarà l’aspecte de les carrosses i també l’acústic a cura del compositor, músic i productor musical Miquel Coll, i el maquillatge d’Esther Castellana, promet Llort. «El que estem fent és un projecte que ara fa l’arrencada forta, però que tindrà continuïtat, esperem, per acabar de tancar matisos». Malgrat això, assegura que «s’acosta molt en el sentit positiu» al que vol fer, que és transmetre «el sentit autèntic de la cavalcada. Són tres reis que ens venen a lliurar uns regals i vol dir plasmar aquesta il·lusió. Estèticament, no hi ha cap vèrtex; tot són punts rodons; tot conflueix amb una harmonia i unes ones sensorials, visuals i acústiques que a mi em porten a un estat de relaxament, de pau, de tranquil·litat». No patiu. No ens adormirem. «A les carrosses del carbó, dels caramels i dels regals hi haurà una disbauxa molt bonica». Destaca la implicació de les 190 persones que hi participaran, al marge del centenar més que hi faran tasques de suport. «Van veure les carrosses i hi van empatitzar de seguida. Tothom hi està molt implicat. Volia aquesta il·lusió i crec que l’hem aconseguit».
Bagatge en esdeveniments
A banda d’actuar i dirigir, el manresà ha escrit i dirigit guions per a més d’una trentena d’esdeveniments: els Jocs del Mediterrani a Tarragona, els 25 anys de Catalunya Ràdio al Teatre Nacional, els 100 anys de la Federació Internacional d’Atletisme al MNAC. Fa anys també va fer el guió per a una cavalcada retransmesa per TVE.
