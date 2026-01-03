FGC inicia les proves dels nous trens que substituiran els de Renfe a la línia de Manresa
Els combois fan proves de nit i sense passatgers abans d’assumir aquest any els serveis RL3 i RL4
Regió7
Els nous trens que prendran el relleu a Renfe a la línia de Manresa ja han començat a rodar, de moment sense passatgers. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està duent a terme proves tècniques durant la nit amb els quatre combois que han d’entrar en servei aquest mateix any als serveis RL3 i RL4.
Fabricats per la companyia suïssa Stadler, els trens circulen fora de l’horari comercial entre Lleida i Manresa, identificats amb la indicació de “vehicle en proves”. Aquests recorreguts formen part del procés obligatori d’homologació del nou material rodant, que requereix repetir el trajecte diverses vegades abans de l’inici de l’explotació comercial. Un cop superada aquesta fase, FGC també preveu impartir formació específica als maquinistes que conduiran els nous combois.
Encara no hi ha una data tancada per al traspàs definitiu del servei, però la incorporació dels nous trens —contractats el 2021 per un import de 63 milions d’euros— permetrà a FGC assumir la gestió dels serveis RL3, entre Lleida i Cervera, i RL4, que uneix Lleida amb Terrassa, mitjançant la seva filial FGC Rail.
