Manresa podrà, finalment, destinar 3,6 milions del superàvit a inversió
L’avinguda de l’Esport rebrà 1,6 milions i 2 milions aniran destinats a voreres, paviments, parcs infantils i camins
La pressió de molts ajuntaments ha fet recular l’Estat i permetre que els diners siguin per a millores de l’espai públic
Finalment, i gràcies a la pressió de molts Ajuntaments -el de Manresa va aprovar una moció en aquest sentit- el govern central ha permès que es dediqui part del superàvit municipal a inversions i no directament a eixugar endeutament. Això fa possible destinar 3,6 milions a millores de l’espai públic, la principal d’elles els 1,6 milions per finançar la nova avinguda de l’Esport que s’invertiran enguany.
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, ha detallat que «podrem destinar superàvit del 2024 a finançar inversions que siguin financerament sostenibles. En concret, 2 milions a millores a l’espai públic i 1,6 a la nova avinguda de l’Esport». Generalment es destinava 1 milió d’euros a voreres, paviments, parcs infantils i camins i enguany «posarem 2 milions d’euros», explica Massegú
Els altres 3,4 milions es destinen a amortització anticipada de préstecs i, segons Massegú, així es compensarà el préstec extraordinari de 3,4 milions que es va haver de concertar el mes de novembre, «quan encara no podíem disposar del superàvit».
El més alt de la història
En realitat el superàvit assolit va ser el més alt de la història: 13,1 milions d’euros. Un superàvit del qual hi havia compromesos per pagar factures 6 milions, així que quedaven 7 milions per disposar.
Inicialment, tot el superàvit disponible s’havia de dedicar a eixugar deute. I la paradoxa era que si havien de destinar els diners del superàvit a reduir deute després calia demanar crèdit per fer les actuacions que volen tirar endavant, tot i que, això sí, amb menys endeutament les condicions del crèdit poden ser més favorables.
Si el govern municipal hagués tingut la informació de com ha acabat modificant-se l’ordre de dedicar tot el superàvit disponible a eixugar deute no hauria calgut el crèdit extraordinari. La part positiva és que s’ha intervingut sobre aquelles operacions financeres que tenien unes condicions econòmiques més dolentes.
