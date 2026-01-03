Playmobils, Legos, una Nintendo 64 i mitjons, aquests són els regals que els nens de Manresa demanen als Reis
El Príncep Assuan ha recollit durant aquesta tarda i recollirà demà les cartes de tots els nens de la capital del Bages
La cua per donar la llista de desitjos a l'emissari reial ha arribat des de davant de l'Ajuntament fins al carrer Cap del Rec
Grues i camions d'escombraries de Playmobil, peces de Lego per replicar algunes de les construccions més famoses del planeta... Aquests són alguns dels desitjos que omplen les cartes als Reis d'alguns dels infants de Manresa que aquesta tarda de dissabte han fet cua per veure el Príncep Assuan a la Plaça Major. Són regals relativament habituals, tot i que també n'hi ha més d'un que surt de la norma. "Vull una Nintendo 64" explica l'Adrià, una consola que ja quan va néixer podia ser considerada un clàssic. I no es conforma només amb això: "també m'agradaria que em portessin el Mario 64, ja que així hi podria jugar" apunta el jove col·leccionista de consoles.
Els desitjos són il·limitats, i sempre que els menuts de casa s'hagin portat bé, també estan gairebé assegurats. Així ho creuen les primeres afortunades a donar la carta a l'emissari reial aquesta tarda. L'emoció i la sorpresa es reflectien als seus rostres quan veien sortir de les portes del consistori el príncep, i quan pujaven les escales per arribar al seu tron. "Ens ha demanat si ens havíem portat bé, i li hem dit que sí" expliquen l'Ona i la Vinyet, que també comparteixen que el regal que els fa més il·lusió enguany és el mateix: "un furby".
D'altres han optat per seguir l'estratègia de demanar molts regals, i així assegurar-se que els Reis poden triar entre allò que els fa més il·lusió. És el cas de la Zohar, que entre d'altres, vol "una funda per la Nintendo Switch, unes peces de Lego per construir tot allò que vulgui o una casa de l'estil de les Sylvanian Families". Però el més curiós de la seva carta sorprèn precisament per la seva modèstia: "uns mitjons" esbossant un somriure. "Els demano perquè alguns dies, com avui, no trobo a l'armari dos parells iguals" reconeix amb cara de trapella i mentre treu els peus de les botes per ensenyar-ne un amb dibuixos de lleopards i un altre amb estrelles.
Quant a quin és el seu Rei preferit, l'Alba i el Jan coincideixen que és el Gaspar. La primera explica que també s'ha portat molt bé i que aquest any li fa especial il·lusió que els reis li portin una màquina per fabricar slime, una substància viscosa, gelatinosa i flexible amb la qual es poden fer joguines de gairebé totes les formes imaginables. No és l'únic, per això, també vol "la nova motxilla de bàsquet del Manresa CBF" el club on s'està formant, i "una jaqueta per l'hivern". El Jan, en canvi, està molt avesat a la construcció i d'entre els desitjos de la carta destaca "la grua i el camió d'escombraries de Playmobil" i també "un nou Lego". "Serà el seu primer amb peces més petites", complementa la seva mare.
Accessible per a tothom
L'arribada del príncep i la cua que han de fer les famílies per donar les cartes és llarg, i molts nens amb diversitat funcional no el poden gaudir. És per això que des de l'organització s'ha habilitat l'espai de la Fila accessible, una alternativa a tota la cua que es gestiona des del consistori, i que durant la tarda, però especialment a la primera mitja hora dona preferència a aquests infants.
