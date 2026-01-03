El regidor d'Hisenda de Manresa, Pere Massegú: "Estem pendents de rebre entre 40 i 50 milions"
L'Ajuntament compta que li arribin "ajuts molt importants" que afectaran diversos exercicis
El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per aquest 2026 té un seguit de rocs a la faixa de grans dimensions. Ni més ni menys que entre 40 i 50 milions d’euros que es compta que s’acabaran de concretar enguany, segons el regidor d’Hisenda, Pere Massegú.
«Estem pendents de rebre ajuts molt importants», afirma Massegú, que recorda que la Generalitat «ara ens dona 12,5 milions per al Pla de Barris, més els 10 milions per a la Fàbrica Nova, més els 15 milions per al pavelló del Congost que aporten, l’Estat, la Generalitat i la Diputació, més altres subvencions tant de la Generalitat com de la Diputació» que encara han d'arribar.
No aniran tots al pressupost del 2026
Tot plegat, «entre 40 i 50 milions en subvencions que hem de rebre i que no posarem íntegrament al pressupost del 2026», sinó que emergiran al llarg de diverses anualitats.
El regidor d’Hisenda afegeix que aquesta situació es produeix en una situació de fortalesa econòmica municipal. «L’endeutament de l’Ajuntament està estabilitzat entorn al 50 per cent dels recursos ordinaris».
Pel que fa als impagaments «es mantenen les ràtios de recaptació. La majoria ciutadans paguen en període voluntari i socialment no es percep empitjorament de la situació econòmica. Massegú recorda que L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) posiciona l’Ajuntament de Manresa en una situació sense risc de sostenibilitat financera.
Es refereix als principals indicadors financers, que mostren que «l’endeutament és baix i els terminis de pagament es troben per sota dels límits legals. A més els últims exercicis han estat tancats amb superàvits. Així que els comptes es troben totalment sanejats i la previsió és que no hi hagi canvis massa radicals d’aquesta situació sostenible i correcta. Això no vol dir que siguem rics, sinó que gestionem bé els recursos». Apunta que gran part de les inversions es poden finançar per les subvencions que aporten administracions superiors.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats