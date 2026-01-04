El Campi qui Jugui dels 40 anys acaba amb més de 8.000 visitants
El saló de la infància i joventut ha omplert el palau firal de Manresa tots els dies
Més de 8.000 visitants ha rebut el Campi qui Jugui d’aquestes festes de Nadal que s’ha clausurat aquest diumenge a la tarda amb un concert del grup Xiula. S’havia de celebrar al pati del palau firal de Manresa, però davant la previsió de mal temps i les baixes temperatures, s’ha optat per fer-ho a l’interior de l’equipament. Ha sigut una de les poques pegues amb què ha topat el Campi, que aquest any ha celebrat els seus 40 anys.
Tret dels dos primers dies -el Campi es va posar en marxa el 27 de desembre- la resta de jornades s’ha omplert, i fins i tot hi ha hagut tardes que s’ha hagut de limitar l’accés perquè ja s’havia arribat al màxim d’aforament permès, que era d’un miler de persones. Una setantena de monitors han fet possible que tot pogués rutllar. La coordinadora del Campi, Núria Maraver, n’ha fet una valoració molt positiva.
Activitats amb més interès
El taller per fer tasses personalitzades del Campi, el de pintar cares -que ja és un clàssic- o la llarga tirolina de l’exterior, han sigut algunes de les activitats que han generat més interès i entusiasme entre els visitants d’un saló que, amb motiu dels seus 40 anys, ha volgut fer memòria i ha recuperat activitats d’èxit al llarg de tot aquest temps. És el cas de la trobada de vehicles d’emergència o simular la verema aixafant raïm.
Això al costat de les activitats tradicionals. Com els circuits d’aventura a l’exterior -la veritable aventura ha sigut desafiar el fred-, els espais del Campi Xics per als més menuts que en aquesta ocasió s’han potenciat, els tradicionals contes de Manel Justícia, els inflables que sempre tenen l’èxit assegurat, les activitats esportives i els nombrosos tallers. No ha faltat una carpa amb jocs interactius i de realitat virtual.
El Campi dels 40 anys també ha dut novetats com un circuit amb el nom de ‘La ciutat dels infants’ o una atracció de fira just a l’entrada. S’ha incrementat l’oferta per a infants de 0 a 5 anys, també s’ha habilitat un espai per a la lactància i un de la calma. De fet, el certamen va tenir un dia de calma sense música ni llums fortes pensant amb els infants sensibles als estímuls.
Un Campi amb història
Al llarg d’aquests 40 anys, es calcula que el saló de la infància i la joventut de Manresa ha rebut mig milió de visitants, i que s’han organitzat més de 1.200 activitats.
El Campi qui Jugui del 1985 va ser una iniciativa de Jove Cambra de Manresa que aleshores lideraven Josep Riera, Francesc Santasusana, Josep de Puig, Josep Riera i Joan Sebastià Rodó.
La primera edició es va celebrar amb Santasusana de president. Recorda que es van inspirar amb el saló de la infància i joventut de Reus, i que la primera edició ja va ser un èxit. Es va celebrar al palau firal, d’on ja no n’ha sortit tret dels anys de la pandèmia, quan es va celebrar al pati de l’Anònima. Els monitors eren voluntaris procedents d’entitats de la ciutat. «Treballàvem fins a la matinada. Érem joves i ens ho passàvem bé».
El Campi es va anar fent gran i a més a més va coincidir amb altres activitats que va posar en marxa la mateixa Jove Cambra com la Transéquia i els premis Bagencs. «Va arribar el moment de cedir-lo. L’important és que no s’hagi deixat de fer, cosa que em satisfà especialment».
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores