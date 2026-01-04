Els Reis del 2026 són els jocs de taula per jugar amb família i amics
Les joguines tradicionals tenen sortida, però el joc familiar viu un moment dolç segons botiguers de la Catalunya central
Els jocs de taula són el producte estrella de Reis d’aquest any. Es tracta dels que tenen més demanda als comerços de jocs i joguines consultats per Regió7. Les compres d’última hora converteixen els dies previs a la cavalcada en una veritable bogeria, segons els botiguers. El fenomen no tan sols es dona a les botigues de joguines, sinó també a les de roba, calçat, estris de cuina, joieries, electrodomèstics... Perquè ja se sap que els Reis d’Orient toquen tota mena de gènere i han d’atendre tota mena de desitjos.
Les nines, cotxes, camions o grues tenen sortida, evidentment. Com sempre. El mateix que colors i manualitats. Jocs creatius i de construcció tipus Lego o Play Mobil també. Igual que les joguines interactives o figures i peluixos dels personatges televisius més famosos. Però els jocs de taula familiars s’imposen. Almenys en el cas de la botiga Abacus de Manresa.
Manresa, líder en jocs de taula
Es dona el cas, a més a més, que la de Manresa és una de les botigues de la cooperativa que més en ven. Un dels encarregats, Francesc Perpiñá, ho atribueix a l’existència d’una entitat com el CAE, amb qui Abacus col·labora sovint, que promou aquest tipus de jocs.
Aquest dissabte la botiga era un formiguer amb gent amunt i avall. Uns amb la idea clara el que olien, i els altres mirant postades -algunes de les quals ja força buides- per si s’inspiraven. «No hem trobat el que volíem perquè diuen que s’ha esgotat i ara donem un cop d’ull». Comentava una parella que tenia la intenció d’endur-se el llibre «El joc del silenci», de Gil Pratsobrerroca, per regalar. La Gemma, badava davant una postada de còmics. «He vingut a buscar uns regals per les meves germanes, però m’he entretingut amb els còmics. Me’ls enduria tots». És una fan. Del regal de les germanes se n’ocuparia més endavant. «Nosaltres venim sense cap idea concreta. Mirem i triem. Busquem bàsicament jocs educatius», comentava una altra parella.
«Sí, aquests dies són una bogeria», confirmava Perpiñá. «Hi va haver un boom amb el Black Friday l’última setmana de novembre. Les dues primeres de desembre van ser més tranquil·les, i ara la gent ve a última hora». Reivindica el comerç per l’atenció personalitzada que ofereix davant les compres en línia, que a més a més «aquests dies es col·lapsen i van tard i malament, o directament deixen de servir-te».
Segons Perpiñá, el regal estrella són els jocs de taula. Alguns de cartes ja s’han esgotat. Entre els més venuts hi ha el Quick stop, el Hister o La polilla tramposa. Els llibres continuen sent una opció per regalar, tot i que no és com Sant Jordi, aclareix. L’assistenta, de Freida McFedden i l’esmentat El joc del silenci de Gil Pratsobrerroca, son els més venuts.
Flip7, el preferit a Berga
Els jocs de taula també són els preferits a la botiga Jugajoc de Berga. En aquest cas ha triomfat el Fip7, un joc de cartes «molt interactiu i ràpid», comenta Olga Amat.
Jugajoc fuig dels jocs més comercials i se centra en els de taula, simbòlics o de joc lliure, diu Amat, amb la voluntat que els pares s’impliquin i que els infants no estiguin davant pantalles. Afirma que hi ha molta gent que va a última hora. «Els previsors que ja saben el que volen ho ene fa temps. Quan no ho saps va a veure què hi ha».
Al Joguiba de la Pujada Roja de Manresa, igual que la botiga del carrer Guimerà, també ha sigut un no parar aquest dissabte. Els jocs de taula continuen sent un clàssic, i entre els articles més venuts hi ha els Lego, joguines interactives com un panda de peluix animat o per als més xics un dinosaure que surt d’un ou.
Del Joguiba també destaca la destresa i la rapidesa de les dependentes a l’hora d’embolicar regals. Perquè és clar, tot el que surt aquests dies és per regalar.
