Petits electrodomèstics, i olles i paelles són els altres regals
No tan sols les botigues de joguines fan calaix amb les festes de Nadal, sinó que l’efecte Reis s’estén a molts altres sectors
De regals n’hi acostuma a haver per a petits i grans, el dia de Reis. Per això, a part de les joguines, les botigues d’altres sectors com podrien ser els electrodomèstics, de roba o bosses de mà i carteres també viuen la seva bogeria particular. Moltes obriran aquest diumenge i, igualment dilluns.
En canvi, productes com telèfons mòbils o tauletes són més de Black Friday, asseguren botiguers consultats per Regió7. A més a més, «la gent els compra quan els necessita, no s’esperen per Reis», afirma Llorenç Juanola, de la botiga Expert de Manresa.
Els petits electrodomèstics són un recurs típic per aquestes dates. A la botiga Milar del carrer Guimerà expliquen que es continuen venent les fregidores d’aire -que temps enrere van arrasar-, i que també han tingut sortida les planxes de cabells amb aire, i les cafeteres de braç, comenta Francesc Royo. «Productes d’un ús personal com una afaitadora també són regals recurrents», assegura.
Per la seva part Juanola comenta que en aquest sector «abans es feien molts regals, però ara és bàsicament un mercat de reposició. Qui té una batedora vella arriba el moment que en compra una de nova. Abans les festes de Nadal suposaven el 35% de les vendes de tot l’any, i ara s’han repartit». A més a més, «la gent acostuma a tenir de tot. L’ideal és que el regal faci servei», diu. Indica que les fregidores d’aire continuen tenint sortida, igual olles i pelles, i productes com lots i ràdios a piles. Una de les poques novetats d’aquest any són piles recarregables. «És una cosa nova i es ven bé».
Balises V16, el regal fàcil
Més balises hagués tingut, més n’hagués venut», afirma el responsable d’una botiga d’accessoris de Manresa respecte a la ja famosa balisa V16, obligatòria des d’aquest 1 de gener. Fora de l’àmbit de les joguines, ha sigut el regal estrella del tió, de Nadal i també ho serà per Reis. De fet, «ha sigut una bestiesa» la demanda que ha tingut, ha comentat a Regió7 Llorenç Juanola, de la botiga Expert del carrer Carrió de Manresa.
«És un regal fàcil perquè a tothom li fa falta» per allò de l’obligatorietat de dur-la al cotxe o bé exposar-se a una multa. «Molta gent encara no en té, i també molta gent no sap què regalar», pensa Juanola. Davant d’això, la balisa ha sigut un recurs fàcil -i una excusa, també- que haurà salvat la campanya de Reis a més d’un i de dos.
A la botiga Milar del carrer Guimerà també ha estat l’estrella «fins al punt que gairebé esgotem existència», afirma Francesc Royo.
L’amenaça de multa ha sigut clau perquè les vendes s’hagin disparat. La balisa en qüestió ha generat controvèrsia respecte la seva efectivitat a l’hora d’indicar que hi ha un vehicle accidentat o aturat, i també per si tots els aparells estan homologades. n
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- El Dakar arrenca dissabte amb una rebaixa de més de la meitat de participants de la regió central