Així serà l'escenari circular que estrenen avui els Reis d’Orient a Manresa
Els organitzadors de la cavalcada preparen l'estructura a la plaça Major
REGIÓ7
Els preparatius per rebre els Reis d’Orient ja estan en marxa i a la plaça Major de Manresa els organitzadors de la cavalcada han muntat l'escenari circular que s'estrenarà aquesta nit.
L'escenari permetrà veure Melcior, Gaspar i Baltasar en 360 graus amb tot el públic al voltant que s'espera que ompli la plaça. En comptes de muntar un escenari convencional que limita el camp visual enguany s'ha optat perquè Ses Majestats puguin ser vistes des de qualsevol punt i així interaccionar de forma més directa amb els assistents, sobretot amb els infants delerosos de tenir-los a prop.
Els reis arribaran pel Pont Vell de Manresa i iniciaran el seu recorregut a 1/4 de 7 de la tarda. Al voltant de les 9 de la nit està prevista la seva arribada a la plaça Major.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil