Així serà l'escenari circular que estrenen avui els Reis d’Orient a Manresa

Els organitzadors de la cavalcada preparen l'estructura a la plaça Major

La plataforma situada al centre de la plaça

La plataforma situada al centre de la plaça / AJM

REGIÓ7

Manresa

Els preparatius per rebre els Reis d’Orient ja estan en marxa i a la plaça Major de Manresa els organitzadors de la cavalcada han muntat l'escenari circular que s'estrenarà aquesta nit.

L'escenari permetrà veure Melcior, Gaspar i Baltasar en 360 graus amb tot el públic al voltant que s'espera que ompli la plaça. En comptes de muntar un escenari convencional que limita el camp visual enguany s'ha optat perquè Ses Majestats puguin ser vistes des de qualsevol punt i així interaccionar de forma més directa amb els assistents, sobretot amb els infants delerosos de tenir-los a prop.

Els reis arribaran pel Pont Vell de Manresa i iniciaran el seu recorregut a 1/4 de 7 de la tarda. Al voltant de les 9 de la nit està prevista la seva arribada a la plaça Major.

