Ni la neu frena l’esperada arribada dels Reis a Manresa
La comitiva reial ha arribat a 2/4 de 7 de la tarda al Pont Vell
La neu no ha impedit l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Manresa. Per tercer any consecutiu, la renovada cavalcada dels Reis, amb direcció artística de l’actor, director i guionista d’esdeveniments Enric Llort, ha començat a 2/4 de 7 de la tarda al Pont Vell, quinze minuts més tard del previst. Mitja hora abans de l'inici, una gentada ja esperava a l'indret per rebre la comitiva reial que ha vingut des de Bufalvent, passant per Sant Pau. Les campanes de la Seu i de la Cova han sonat per donar-los la benvinguda.
Seguidament, el seguici amb les nou carrosses noves de trinca, on enguany s’han abocat molts esforços i energia, i els 190 participants, inicia el llarg recorregut per Manresa pel carrer de Sant Marc, la Via de Sant Ignasi i l’avinguda de Bertrand i Serra, davant de la Fàbrica Nova, on ja comença a haver-hi més gent.
En aquest especial informatiu de Regió7, seguim en directe el pas dels Reis d'Orient per la capital del Bages.
El recorregut que seguiran
- Carrer de Sant Marc
- Via de Sant Ignasi
- Avinguda Bertrand i Serra
- Carretera Pont de Vilomara
- Plaça Bonavista
- Passeig de Pere III (4t tram i plaça Onze de Setembre) pel lateral dret sentit entrada Passeig
- Passeig de Pere III (3r, 2n i 1r tram) per l'andana central del Passeig i centre de les places
- Muralla de Sant Domènec
- Muralla del Carme
- Carretera de Vic
- Carrer Infants
- Plaça Infants
- Carrer Joc de la Pilota
- Carrer Sobrerroca
- Plaça Major
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil