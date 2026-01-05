Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ni la neu frena l’esperada arribada dels Reis a Manresa

La comitiva reial ha arribat a 2/4 de 7 de la tarda al Pont Vell

Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Manresa

Arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Manresa / Oscar Bayona

Gemma Camps

Alba Díaz

Manresa

La neu no ha impedit l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Manresa. Per tercer any consecutiu, la renovada cavalcada dels Reis, amb direcció artística de l’actor, director i guionista d’esdeveniments Enric Llort, ha començat a 2/4 de 7 de la tarda al Pont Vell, quinze minuts més tard del previst. Mitja hora abans de l'inici, una gentada ja esperava a l'indret per rebre la comitiva reial que ha vingut des de Bufalvent, passant per Sant Pau. Les campanes de la Seu i de la Cova han sonat per donar-los la benvinguda.

Seguidament, el seguici amb les nou carrosses noves de trinca, on enguany s’han abocat molts esforços i energia, i els 190 participants, inicia el llarg recorregut per Manresa pel carrer de Sant Marc, la Via de Sant Ignasi i l’avinguda de Bertrand i Serra, davant de la Fàbrica Nova, on ja comença a haver-hi més gent.

Notícies relacionades i més

En aquest especial informatiu de Regió7, seguim en directe el pas dels Reis d'Orient per la capital del Bages.

El recorregut que seguiran

  • Carrer de Sant Marc
  • Via de Sant Ignasi
  • Avinguda Bertrand i Serra
  • Carretera Pont de Vilomara
  • Plaça Bonavista
  • Passeig de Pere III (4t tram i plaça Onze de Setembre) pel lateral dret sentit entrada Passeig  
  • Passeig de Pere III (3r, 2n i 1r tram) per l'andana central del Passeig i centre de les places 
  • Muralla de Sant Domènec
  • Muralla del Carme
  • Carretera de Vic
  • Carrer Infants
  • Plaça Infants
  • Carrer Joc de la Pilota
  • Carrer Sobrerroca
  • Plaça Major

Ni la neu frena l’esperada arribada dels Reis a Manresa

Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm

Mor als 91 anys el periodista d'Igualada Joan Armengol, entrevistador de grans figures com Nelson Mandela o Josep Pla

Un llibre de Jordi Suades, de Sant Vicenç de Castellet, inventaria una trentena de ponts del Diable a Catalunya

Els Mossos investiguen la mort "en estranyes circumstàncies" de Sergio Jiménez, l''streamer' català mort en directe

Dos cotxes xoquen a Piera i un d'ells acaba impactant contra un arbre

Un incendi en una xemeneia omple de fum una casa de Castellnou de Bages

Toby Price i Armand Monleón se situen setens a la general

