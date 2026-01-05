Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
El seguici, del qual van destacar especialment les noves carrosses, es va allargar molt i això va fer que al tram final l’acompanyés poca gent
La Cavalcada dels Reis d’Orient a Manresa havia generat moltes expectatives. Nova direcció artística, més diners abocats per l’Ajuntament (que l’organitza amb l’Agrupació Cultural del Bages), professionals implicats amb molta solvència, molta participació d’entitats. No va decebre, però va haver d’afrontar alguns entrebancs que li van complicar la vida. Unes carrosses més maques que mai, unes músiques adaptades a cada pas que va saber posar-hi l’ambient mes adequat i uns mestres de cerimònies que van aconseguir trencar distàncies amb els espectadors.
Gent a tot arreu, amb alguns trams molt plens i altres més buits i, també, alguns problemes - com el parell de carrosses que van quedar encallades- que van allargar una mica massa el seguici, fins al punt que quan va passar pel carrer de Sobrerroca no hi havia gairebé ningú i a la plaça Major hi havia gent, però no la que s’esperava.
L’arrencada del dia amb neu i el fred que va fer a partir de la tarda no van animar els manresans a sortir al carrer. Amb tot, la cavalcada es va acompanyar amb un ambient de festa en tot moment.
Va començar mitja hora més tard del previst, amb les campanes de la Seu i la de la Cova sonant, que van quedar dissimulades pel so dels tambors que van precedir el seguici. L’Àngel i els Reis van arribar pel Pont Vell, massa lluny de la gent que els esperava omplint la rotonda de Sant Marc i entorn.
Una vegada iniciada la rua tot va ser una festa. Molta gent va fer vídeos i fotografies i l’engranatge va funcionar molt bé. Els grups de percussió, les coreografies, els mestres de cerimònia, que van interactuar amb la gent i fins i tot s’hi van fer selfies. Al davant la majestuosa carrossa de l’Àngel, seguida per la del Príncep Assuan, les dels tres reis, la carrossa del carbó, que llançava confeti de color negre, dues per als regals, amb una música més juganera, com els personatges que hi anaven, i la dels caramels, que es van donar en mà, per a decepció de molts grups de nanos que s’havien acostumat a anar-hi a omplir-hi bosses.
Gent al carrer de Sant Marc, menys a la Via de Sant Ignasi, més a l’avinguda de Bertrand i Serra, gentada a la Bonavista, gentada quan va passar pel lateral del Passeig de baixada fins a la plaça de l’Onze de Setembre i, des d’allà, pel mig, gentada fins a Crist Rei. Al primer tram del Passeig va afluixar i també a la Muralla, altres anys molt més plena. El fred no acompanyava.
A la rampa de ferro per baixar del Passeig a la Muralla van quedar encallades dues carrosses, la qual cosa va trencar el ritme. I es va notar. Fins que el seguici no va girar cap a la carretera de Vic, on va rebre els reis una pluja de confeti daurat des del balcons van passar ben bé vint minuts.
Al tram tranquil gairebé no hi havia ningú i el desacotxament per anar a peu fins a la plaça Major també es va allargar molt. El seguici es va posar a banda i banda del carrer del Joc de la Pilota i l’Àngel, el Príncep Assuan i els reis Melcior, Gaspar i Baltasar van passar pel mig per anar a la plaça gran, on acabava.
Final amb fanalets enlairant-se cap al cel i un castell de focs
Després del recorregut, la plaça Major va acollir el punt i final de la cavalcada de Manresa, enguany amb un encertat escenari circular com a novetat que va permetre més gent seguir de prop els discursos dels reis, que van anar acompanyats per l’enlairament de cinc fanalets i per un castell de focs.
Els va rebre l’alcalde Marc Aloy, que va definir com a «magnífica» la cavalcada d’enguany, que va incloure entre les novetats que les carrosses les van carregar vehicles (dumper) d’Ausa, després de tota una vida fent-ho els de Sala Motors. Un canvi motivat per qüestions pràctiques i tècniques.
