Deixadesa al camí dels Corrals de Manresa: de premiat a abandonat
Les llaunes s'acumulen en un punt del recorregut, on també hi ha un jaç fet amb cartrons que fa pensar que algú hi ha passat la nit
El camí dels Corrals va posar la rúbrica a la transformació de la Manresa que queda sota la Seu, un canvi necessari que va arrodonir l'adequació d'aquesta via situada a la falda del Puigcardener que connecta el carrer de Sant Marc amb la plaça de la Reforma vorejant el perímetre de l’antiga muralla de la ciutat. El projecte d'urbanització de l'arquitecte Pere Santamaria va ser guardonat amb el 1r Premi Internacional Torsanlorenzo l’any 2009. També es va endur el 1r Premi internacional Landscape Architecture Sèrbia. Desgraciadament, tot sovint presenta un estat de deixadesa que més aviat l'aparta d'aquests reconeixements.
Una persona que hi ha anat a passejar aquest dilluns explica que hi ha racons plens de brossa i que en un dels punts del camí hi ha un jaç muntat que fa pensar que algú hi ha passat la nit.
Als Corrals aquest diari ja ha posat en evidència en més d'una ocasió els problemes de deixadesa. El gener de fa un any també hi havia xeringues acumulades en una raconada, tal com va explicar Regió7.
L'origen del nom
Gairebé des de finals de l'edat mitjana fins al segle XIX, l’entorn d’aquest camí estava poblat de cases i granges amb els seus corresponents horts i corrals. Aquest és l’origen del nom popular amb el qual és conegut. Durant anys el pas va romandre tancat, fins a la seva reobertura, el 2010.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil