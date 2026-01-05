Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital

L'acusat, un home de 45 anys amb diversos antecedents, va enganyar el personal de recursos humans perquè ingressessin la nòmina del treballador al seu compte

La Fiscalia li demana una condemna de 4 anys de presó i el retorn dels diners que va sostreure

Entrada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

Entrada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa / Arxiu/Mireia Gamisans

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La Fiscalia demana 4 anys de presó per a un estafador que va sostreure 2.610,42 euros d'Althaia fent-se passar per un dels doctors de l'hospital manresà. L'acusat, un home de 45 anys i amb experiència en aquesta mena de delictes, va enganyar el personal de recursos humans fins al punt que va aconseguir que canviessin el número de compte on li havien d'ingressar la nòmina per un altre, el del lladre. L'home, a més, té antecedents per altres delictes d'estafa i falsificació de documents, així com una condemna de presó per complir.

Els fets van tenir lloc entre el 14 i 17 de maig de 2024, quan el departament de recursos humans de l'hospital Althaia Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa va rebre diversos correus electrònics en què un dels seus doctors sol·licitava una modificació de les seves dades bancàries per rebre les nòmines a un altre compte. I el departament, ignorant que estava sent víctima d'una estafa virtual, va efectuar el canvi.

Així, quan va arribar el dia 31 d'aquell mes, els 2.610,42 euros relatius a la nòmina van anar a parar al compte del lladre i, per contra, el doctor no la va percebre. En aquell moment es va posar en contacte amb el departament de recursos humans i van descobrir que els correus electrònics no havien estat enviats per ell.

La Fiscalia proposa a l'acusat una condemna de 4 anys de presó per aquest delicte d'estafa, així com retornar a Althaia els diners que va aconseguir de forma fraudulenta. Aquest cas va ser instruït inicialment pel jutjat de primera instància i instrucció núm. 6 de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim dimecres 14 de gener a l'Audiència Provincial de Barcelona.

Altres estafes a Madrid i Navarra

L'estafador, de qui no ha transcendit el lloc on resideix ni des d'on opera, compta amb diversos antecedents i, fins i tot, condemnes pendents de complir per altres fets similars.

El maig de 2022, l'Audiència Provincial de Madrid li va imposar una condemna de dos anys de presó per uns delictes de falsificació de documents i d'estafa. Malgrat això, després que se li concedís el benefici de suspensió, hi va acabar passant tres mesos. Un mes més tard, el juny de 2022, el Jutjat penal núm. 1 d'Alcalà d'Henares li va dictar un altre ingrés a presó durant sis mesos per un nou delicte d'estafa.

La seva darrera sentència ferma data del març del 2023, quan la secció segona de l'Audiència Provincial de Navarra li va imposar una condemna d'un any de presó per un altre delicte d'estafa. En aquest cas, encara avui dia la té pendent de complir.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents