La nevada remet a Manresa i s'actua per evitar plaques de gel

Vehicles de Protecció Civil escampen sal en zones amb pendent

Un vehicle llevaneu amb sal per evitar les plaques de gel

Un vehicle llevaneu amb sal per evitar les plaques de gel / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

La nevada continua activa a Manresa amb moments de diferent intensitat, però no agafa ni a les voreres ni a les calçades i l'atenció es centra a evitar que es formi gel que pugui afectar la mobilitat de persones i vehicles. S’estan controlant els llocs potencialment conflicitus per gel i neu, 31 en total.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, ha explicat que a primera hora del matí s'ha activat el Pla municipal per nevades. Els vehicles d’emergència s'han preparat per si la nevada s’intensificava i se seguia de prop l’evolució per informar sobre qualsevol afectació, especialment pel que fa a la Cavalcada de Reis.

Després d'un primer moment ha donat pas a aiguaneu i la principal preocupació és, hores d'ara, que no es formin plaques de gel, sobretot en punts que poden ser perillosos per a la ciutadania.

Vehicles de Protecció Civil escampen sal en zones amb pendent. Segons explica el regidor de Seguretat s'ha escampat sal "a les rampes de Bufalvent per després anar per altres indrets amb desnivells".

Tot i que sembla que remet es manté activat a Manresa el Pla de nevades i onada de fred. Els autobusos urbans funcionen amb normalitat.

Es fa seguiment constant de la situació des del centre de coordinació de la Florinda

Es fa seguiment constant de la situació des del centre de coordinació de la Florinda / AJM

Centre de coordinació

S'ha activat CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local) a la Florinda, des d’on es segueix tot l’episodi amb els cossos d’emergència i Protecció Civil:

  • S’estan controlant els llocs potencialment conflicitus per gel / neu (en tenim 31).
  • Màquines preparades per si calgués per alguna intervenció.
  • S’ha escampat sal de desegel als punts habituals (Bufalvent, St. Pau, St.Marc,  Via St. Ignasi, Camí de la Gravera, Cadí, Divina Pastora, Martí i Pol, Viladordis, St. Bartomeus i St. Blai).
  • Coordinació amb Serveis Socials. Respecte a persones grans s'ha contactat amb elles i s'ha veriicat que tinguin calefeccions.
  • Serveis d'atenció al domicili coberts i s'han fet avisos pel fred.
  • Neteja. Serveis preparats, pales a punt i, de moment, servei de netja normal.
  • Manteniment. Tots els serveis a punt esperant si cal fer alguna intervenció.

