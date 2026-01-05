La nova cavalcada de Manresa manté el Pont Vell com a punt de sortida
El seguici dels Reis d’Orient amb nou carrosses i nova direcció artística que promet una proposta renovada, arrencarà a 1/4 de 7 de la tarda amb final a la plaça Major
Hi sonaran les campanes de la Seu i de Crist Rei
Aquest dilluns, a un quart de 7 de la tarda, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran pel Pont Vell de Manresa i iniciaran un recorregut que pujarà pel carrer de Sant Marc i la Via Sant Ignasi, passarà per davant de la Fàbrica Nova, per la plaça de la Bonavista, el passeig de Pere III fins a la Muralla del Carme, per la carretera de Vic, pel carrer dels Infants i acabarà a la plaça Europa, on els tres reis baixaran de les carrosses i arribaran a peu fins a la plaça Major passant pel carrer del Joc de la Pilota i el de Sobrerroca.
A la plaça Major hi haurà un escenari circular per tal que tothom pugui veure i gaudir la presència de Ses Majestats i escoltar el missatge que porten des d’Orient. En aquest escenari, l’alcalde de Manresa els donarà la benvinguda i els lliurarà la clau de la ciutat per tal que puguin entrar a les llars per deixar regals als infants. La festa acabarà amb alguna sorpresa i amb el ja tradicional castell de focs.
Una nova etapa
Tal com ja s’ha explicat en anteriors edicions, la Cavalcada dels Reis d’Orient 2026 marca l’inici d’una nova etapa amb canvis significatius i, sobretot, destaca l’Ajuntament, que l’organitza al costat de l’Agrupació Cultural del Bages (ACB), «amb la recuperació de l’esperit participatiu de la ciutadania», amb la presència de prop de 300 persones. La cavalcada estarà formada per nou carrosses renovades i amb arranjaments musicals pensats per a l’ocasió. Avançarà encapçalada per una part cerimoniosa amb les carrosses de l’Àngel, el Príncep Assuan i les de Ses Majestats, i una més dinàmica, on desfilaran la carrossa del carbó, dues de regals i la dels caramels.
El so de les campanes
Comptarà amb tabalers, grups de ball, mestres de cerimònies i portadors de fanals, i es caracteritzarà per la constant interacció que els participants mantindran amb el públic. Com a novetat, introduirà un so nou, el de les campanes de la Seu, que sonaran quan arribin els Reis d’Orient pel Pont Vell i quan comenci la cavalcada, i també unes que com si fossin les de l’església de Crist Rei quan passin per la plaça de Neus Català i Pallejà.
Els caramels no es llançaran
Un aspecte rellevant d’enguany és que els caramels no es llançaran. En el seu lloc, diversos personatges associats a la carrossa dels caramels els repartiran a petits i grans al llarg del recorregut per evitar les aglomeracions d’anys anteriors i garantir la seguretat a prop dels vehicles. Està previst repartir 500 quilos de caramels que, com anys anteriors, provenen del comerç just, no contenen gluten i estan etiquetats en català.
De les prop de 300 persones que hi participaran, unes 190 actuaran o formaran part de la comitiva, mentre que la resta són de l’organització i col·laboradors. Per fomentar la participació, l’ACB ha contactat amb nombroses entitats de la ciutat, com l’Esbart Manresà, l’Esbart Cor de Catalunya, associacions veïnals, els esplais Vic-Remei i Can Cristu, la colla castellera Tirallongues, la Crica i Xàldiga. També amb la col·laboració del Casal Dansaires Manresans i del Grup Sardanista Dintre el Bosc.
La direcció artística és del director, guionista i actor manresà Enric Llort. Miquel Coll s’ha ocupat dels arranjaments musicals; Roger Farré, del disseny, coordinació i direcció de l’escenografia de les carrosses; David Serra, de la creació i l’execució dels dissenys; Txema Rico, de l’execució plàstica dels elements de les carrosses; Arnau Farré, del muntatge dels elements de fusta, i Enric Farré, del muntatge elèctric. Les coreografies són de Sònia Serra i Anna Llobet; el maquillatge i caracterització, d’Esther Castellana, i els arranjaments de vestuari, de Dolors Baró.
El recorregut
A partir de les 18.15 h i fins a les 21 h, hi haurà el següent recorregut:
- Sortida des del Pont Vell (Ctra. C-1411z)
- Carrer de Sant Marc
- Via de Sant Ignasi
- Avinguda de Bertrand i Serra
- Carretera del Pont de Vilomara
- Plaça de la Bonavista
- Passeig de Pere III (4t tram i plaça de l'Onze de Setembre) pel lateral dret sentit entrada Passeig
- Passeig de Pere III (3r, 2n i 1r tram) per l'andana central del Passeig i centre de les places
- Muralla de Sant Domènec
- Muralla del Carme
- Carretera de Vic
- Carrer dels Infants
- Plaça dels Infants
- Carrer del Joc de la Pilota
- Carrer de Sobrerroca
- Finalització a la plaça Major
Tram tranquil i espai reservat
Per tal que tothom pugui gaudir la cavalcada, s’habilitarà un tram tranquil al carrer dels Infants pensat per a qui necessiti un lloc calmat per seguir l’esdeveniment. En aquest punt, es reduirà el so de la música i, com a la resta de la desfilada, no es llençaran caramels, sinó que es repartiran en mà per evitar aglomeracions. Un cop a la plaça Major, les persones amb diversitat sensorial o funcional hi trobaran un espai reservat, i els discursos dels Reis d’Orient seran interpretats en llengua de signes.
Afectacions
A partir de les 8 h es prohibirà l'estacionament de vehicles (zona blava, motocicletes, zones de mercaderies i places de mobilitat reduïda):
- Via de Sant Ignasi
- Carretera del Pont de Vilomara, tram entre la plaça de la Bonavista i l'avinguda de Bertrand i Serra
- Lateral dret del 4t tram del passeig de Pere III i de la plaça de l'Onze de Setembre
- Muralla del Carme, carretera de Vic (tram entre Muralla i carrer dels Infants) i plaça dels Infants
Amb motiu de la formació de la Cavalcada i de l'inici del recorregut al Pont Vell, a partir de les 17 h es tallarà el trànsit de vehicles de la carretera C-1411z entre la rotonda d'accés a la C-55 (accés sud al barri de Sant Pau) i la rotonda de Sant Marc (Passeig del Riu). L'accés i sortida de vehicles del barri de Sant Pau es farà des de la rotonda d'accés a la C-55.
A partir de les 18.30 h es tallarà el trànsit de vehicles dels carrers per on discorrerà la Cavalcada, així com dels carrers amb accés a aquests vials del recorregut. El tancament de trànsit i l'obertura d'aquests s'anirà realitzant consecutivament per trams d'acord amb el recorregut.
El servei de transport públic urbà Bus Manresa es veurà afectat en totes les línies del servei, de manera que modificarà els recorreguts per a utilitzar vies alternatives de la part nord i oest de la ciutat com l'avinguda de les Bases de Manresa, el carrer de Barcelona i el carrer del Bruc. Consulteu afectacions del servei a través de l'App, de la web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875.71.50.
La parada de bus de Passeig Pere III-plaça Espanya utilitzada pels serveis de Transport de Viatgers Interurbans quedarà anul·lada a partir de les 18.30 h, de manera que els serveis afectats usaran l’Estació d’Autobusos com a parada pròxima al centre de la ciutat.
Ban de l’alcalde
L’Ajuntament, a través d’un ban de l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i d’acord amb els serveis tècnics de Protecció Civil de la ciutat, trasllada a la ciutadania una sèrie de recomanacions i consells per tal de prevenir possibles accidents i danys i garantir la màxima seguretat durant la celebració de la Cavalcada de Reis. Els Consells de seguretat estan adreçats a l’organització de la Cavalcada i a les persones assistents a aquest esdeveniment, que enguany canvia de recorregut.
Els consells de seguretat per al públic assistent contemplen recomanacions per abans i durant la celebració de l’esdeveniment, durant el pas de les carrosses i en cas d’emergència. Així mateix, ofereix recomanacions per als membres de l’organització amb l’objectiu de garantir un bon desenvolupament de l’esdeveniment i evitar ensurts, especialment amb els més menuts.
