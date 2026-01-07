La campanya postnadal del Banc de Sang es proposa aconseguir 200 donacions a Manresa
Des d'aquest dijous i fins al dia 17 de gener té lloc la Marató de Donants de Sang de Catalunya, amb més d’un centenar de campanyes arreu del país per superar les 10.000 donacions
L'ajuntament de la capital del Bages s'il·luminarà aquest dissabte de vermell juntament amb un centenar més d'edificis de Catalunya i el dia 17 hi haurà la unitat mòbil a la plaça de Neus Català i Pallejà
El Banc de Sang i Teixits posa en marxa aquest dijous, 8 de gener, la Marató de Donants de Sang de Catalunya en més de cent municipis d’arreu del territori, que acolliran campanyes de donació de sang i de plasma durant una setmana llarga. A Manresa, la seu fixa situada a l'Hospital Sant Joan de Déu, que dona servei a la Catalunya central, s'ha posat com a objectiu aconseguir 200 donacions fins al 17 de gener. Aquest dissabte, 10 de gener, la façana de l'Ajuntament de Manresa es tenyirà de vermell com a mostra de suport a la campanya.
El dia 17 de gener, la unitat mòbil serà a la plaça de Neus Català i Pallejà de les 10 del matí a les 2 del migdia. En aquest enllaç es pot reservar hora a la unitat mòbil i a la seu fixa; en aquest darrer cas, els dies 8, 12, 13, 14 i 15, de 9 del matí a 2 del migdia i de 2 del migdia a 8 del vespre.
Com cada any, la marató se celebra just la segona setmana de l’any per aconseguir remuntar les donacions i restablir les reserves de sang que s’han vist afectades per les festes de Nadal, època en què baixen un 20%.
Del 8 al 17 de gener s’espera que al voltant de 10.000 persones vagin a donar sang a les dotze seus fixes dels principals hospitals de Catalunya, inclòs el de Manresa, i a les 104 campanyes de donació que s'han organitzat a la vora d’un centenar de municipis d’arreu del territori. Més de la meitat d’aquestes campanyes són col·lectes especials amb activitats organitzades gràcies a la col·laboració d’entitats, associacions, institucions i ciutadania.
Arrencada al recinte de Sant Pau
En aquesta edició, el tret de sortida de la marató serà al recinte modernista Sant Pau de Barcelona amb la inauguració del marcador de donants. S’hi podrà donar durant tot el dia 8, de 10 del matí a 8 del vespre, de manera ininterrompuda. Amb el lema "El vincle que ens fa immensos", la marató d’enguany posa el focus en el gest solidari i altruista que és donar sang i com fa d’immenses les persones donants.
Dissabte, quan es pongui el sol, més d’un centenar d’edificis emblemàtics d’arreu de Catalunya, entre els quals la casa gran de Manresa, ompliran de llum vermella les façanes per sumar-se a la campanya de donació de sang. Edificis com el Palau de la Generalitat, l’ajuntament de Barcelona, el Teatre Nacional de Catalunya, el Tibidabo a Barcelona, i ajuntaments, espais monumentals i seus institucionals de diferents localitats. Es tracta d'una xifra que s’ha doblat respecte a l’any passat. El Banc de Sang i Teixits confia que es converteixi en una tradició arreu.
Més de 240.000 donacions l’any
Aquest 2026 més de 70.000 persones ingressades en els centres hospitalaris de Catalunya necessitaran alguna transfusió de sang, plasma o plaquetes provinents de la donació de sang. Aquest any caldran més de 240.000 donacions per cobrir aquestes necessitats dels pacients, una xifra que es manté estable els darrers anys.
Per a què es necessita la sang?
Del total de transfusions que es fan diàriament a Catalunya, el grup que en requereix més actualment és el de les persones que pateixen càncer. Una de cada tres donacions de sang és per a malalts de càncer, un 34%, seguit de les de l’aparell digestiu, amb un 15,5%. En tercer lloc, hi ha el de les malalties cardiovasculars, que suposen un 12,3% del total. Les malalties cròniques lligades a l’augment de l’esperança de vida són les que requeriran més transfusions de sang en el futur.
De fet, l’edat mitjana dels pacients que reben sang ha augmentat en la darrera dècada i se situa ja pels volts dels 73 anys. Aquest grup de pacients de més de 70 anys representa el gruix majoritari dels receptors de sang (un 56,6%). L’altre grup d’edat més important i el que més ha crescut és el dels pacients de 80 anys en endavant, que representa el 32% dels transfosos.
