Els Reis d’Orient reparteixen il·lusió al barri de la Mion de Manresa amb l’entrega de regals
Mig centenar d'infants van anar al 9Kasal per recollir els presents de la mà del seu rei preferit
Es tracta d'un acte que se celebra des de fa més de 30 anys
Els adults es van fer passar el fred amb vi calent i les criatures amb Cacaolat calent
El barri de la Mion de Manresa va viure, el dia 6 de gener, una jornada plena d’emoció amb l’arribada dels Reis d’Orient al 9Kasal, on una cinquantena de nens i nenes van rebre els seus regals de la mà del seu rei preferit.
Malgrat el fred intens, les famílies del barri es van reunir per participar en aquest acte que se celebra des de fa més de 30 anys i que s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats. Els infants van poder saludar Melcior Gaspar i Baltasar; fer-se fotos amb ells i tenir-hi una conversa. Per combatre l’ambient gèlid, l’associació va repartir vi calent per als adults i Cacaolat calent per a les criatures.
L’activitat va reforçar el sentiment de comunitat al barri de la Mion i va reivindicar la importància de crear espais de convivència, especialment per als més petits. L’organització va destacar la bona acollida de l’acte i la implicació de veïns i veïnes, que van contribuir a fer possible la trobada.
