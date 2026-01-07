Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Loteria del NenCavalcada de ReisLes fotos de la Cavalcada de ManresaBorrasca FrancisAterratge d'emergència a Igualada
instagramlinkedin

Els Reis d’Orient reparteixen il·lusió al barri de la Mion de Manresa amb l’entrega de regals

Mig centenar d'infants van anar al 9Kasal per recollir els presents de la mà del seu rei preferit

Es tracta d'un acte que se celebra des de fa més de 30 anys

Els adults es van fer passar el fred amb vi calent i les criatures amb Cacaolat calent

Una família durant l'entrega de regals als infants celebrada al barri de la Mion

Una família durant l'entrega de regals als infants celebrada al barri de la Mion / Arxiu particular

Regió7

Manresa

El barri de la Mion de Manresa va viure, el dia 6 de gener, una jornada plena d’emoció amb l’arribada dels Reis d’Orient al 9Kasal, on una cinquantena de nens i nenes van rebre els seus regals de la mà del seu rei preferit.

Malgrat el fred intens, les famílies del barri es van reunir per participar en aquest acte que se celebra des de fa més de 30 anys i que s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats. Els infants van poder saludar Melcior Gaspar i Baltasar; fer-se fotos amb ells i tenir-hi una conversa. Per combatre l’ambient gèlid, l’associació va repartir vi calent per als adults i Cacaolat calent per a les criatures.

L’activitat va reforçar el sentiment de comunitat al barri de la Mion i va reivindicar la importància de crear espais de convivència, especialment per als més petits. L’organització va destacar la bona acollida de l’acte i la implicació de veïns i veïnes, que van contribuir a fer possible la trobada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
  2. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  3. Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
  4. Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
  5. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  6. Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
  7. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  8. Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026

Fuita d'aigua a la carretera de Santpedor de Manresa d'aquest dimecres

Fuita d'aigua a la carretera de Santpedor de Manresa d'aquest dimecres

Les baixes penes a Espanya vinculades a la marihuana atrauen les màfies internacionals

Les baixes penes a Espanya vinculades a la marihuana atrauen les màfies internacionals

Els Reis d’Orient reparteixen il·lusió al barri de la Mion de Manresa amb l’entrega de regals

Els Reis d’Orient reparteixen il·lusió al barri de la Mion de Manresa amb l’entrega de regals

Junts s’obre a votar a favor de la quitació del deute del FLA si el Govern no la inclou dins d’un decret òmnibus

Junts s’obre a votar a favor de la quitació del deute del FLA si el Govern no la inclou dins d’un decret òmnibus

Les condemnes toves atrauen màfies de marihuana com les instal·lades a la Catalunya central

Les condemnes toves atrauen màfies de marihuana com les instal·lades a la Catalunya central

La nova líder de Veneçuela ungida per Trump era també la favorita de la CIA i les petroleres

La nova líder de Veneçuela ungida per Trump era també la favorita de la CIA i les petroleres

Francesc Torralba guanya el Pla amb ‘Anatomia de l’esperança’ i David Uclés s’endú el Nadal de novel·la

Francesc Torralba guanya el Pla amb ‘Anatomia de l’esperança’ i David Uclés s’endú el Nadal de novel·la

L'Institut d'Estudis Lacetans prepara la celebració dels 30 anys amb actes sobre la resistència franquista a Solsona

L'Institut d'Estudis Lacetans prepara la celebració dels 30 anys amb actes sobre la resistència franquista a Solsona
Tracking Pixel Contents