Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa
Diversos baixos de la zona han patit inundacions a causa de l'incident, segons han apuntat testimonis
Una fuita d'aigua ha provocat inundacions aquest matinada a la carretera Santpedor de Manresa. Una de les canonada de grans dimensions ha rebentat i ha provocat que l'aigua rajés amb força sortint d'embornals i fins i tot provocant importants esquerdes a l'asfalt. L'aigua ha entrat en diversos baixos i subterranis de la zona fins al punt que ha estat necessari que els Bombers de la Generalitat bombessin aigua d'un garatge.
Momentàniament, diversos veïns de la zona s'han quedat sense aigüa a causa de l'avaria. Tot i això, Aigües de Manresa ha confirmat que el servei s'ha pogut restablir aquesta mateixa nit. Ara, operaris ja treballen per reparar la canonada i els danys provocats per la fuita. La previsió és que els treballs finalitzin a finals de la setmana vinent com a màcim.
