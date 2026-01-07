Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una enorme fuita d'aigua provoca inundacions a la carretera Santpedor de Manresa

Diversos baixos de la zona han patit inundacions a causa de l'incident, segons han apuntat testimonis

Redacció

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Una fuita d'aigua ha provocat inundacions aquest matinada a la carretera Santpedor de Manresa. Una de les canonada de grans dimensions ha rebentat i ha provocat que l'aigua rajés amb força sortint d'embornals i fins i tot provocant importants esquerdes a l'asfalt. L'aigua ha entrat en diversos baixos i subterranis de la zona fins al punt que ha estat necessari que els Bombers de la Generalitat bombessin aigua d'un garatge.

Fuita d'aigua a la carretera de Santpedor de Manresa d'aquest dimecres / Fransesc Galindo /Ivan Garrido/ Arxiu particular

Momentàniament, diversos veïns de la zona s'han quedat sense aigüa a causa de l'avaria. Tot i això, Aigües de Manresa ha confirmat que el servei s'ha pogut restablir aquesta mateixa nit. Ara, operaris ja treballen per reparar la canonada i els danys provocats per la fuita. La previsió és que els treballs finalitzin a finals de la setmana vinent com a màcim.

